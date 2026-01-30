Salud bucal: Río Negro superó las 380 mil personas atendidas en 2025

El objetivo de Salud es llegar a los 495.345 rionegrinos que acceden al sistema público al no contar con obra social ni cobertura privada.

El Ministerio de Salud de Río Negro destacó el trabajo realizado en 2025 y fijó las prioridades para el año que recién se inicia, con el objetivo de sostener el acceso a una atención integral, equitativa y de calidad para toda la comunidad rionegrina en hospitales y centros de salud de toda la provincia.

El desafío de la salud bucal en Río Negro se dimensiona al considerar que la población asciende a 762.000 habitantes (Censo 2022), de los cuales 495.345 rionegrinos acceden al sistema público al no contar con obra social ni cobertura privada.

Para garantizar la atención odontológica en todo el territorio, la Provincia cuenta con 109 odontólogos integrados en una red organizada por niveles de complejidad.

El trabajo de estos profesionales permitió un notable incremento en la actividad, durante el año 2024 se realizaron casi 300.000 prestaciones odontológicas y en 2025 superó las 380.000 atenciones.

La estrategia provincial pone un fuerte énfasis en la prevención, luchando contra la tendencia mundial que estima que 9 de cada 10 personas están en riesgo de tener algún tipo de enfermedad bucodental. Incluso, en países desarrollados, entre el 60% y el 90% de los niños en edad escolar presentan caries.

Para abordar esta realidad, la Provincia lleva adelante programas de alto impacto:

A través del Programa de Salud Escolar, fueron examinados en 2025, un total de 32,226 alumnos (salas de 5 años, primer grado, cuarto y séptimo), de escuelas públicas y privadas.

Actualmente el total de alumnos en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina), examinados por salud escolar en 2025 llegó a 11,587 alumnos (resta realizar cargas de los últimos meses del año), superando la cobertura de 15.140 registrados en la coordinación por exámenes bucodentales.

La estrategia provincial no solo se centra en la atención, sino también en fortalecer las competencias y habilidades de la comunidad para el autocuidado de la salud bucal, entendiendo que la prevención es la base de una mejor calidad de vida.

Recomendaciones para una salud bucal integral

Para complementar el trabajo de los equipos de salud, el Ministerio recordó a la población las pautas esenciales:

Cepillarse los dientes después de cada comida.

Visitar al odontólogo cada seis meses.

Mantener una dieta rica en frutas y verduras, y consumir agua segura.

Utilizar hilo dental para limpiar los espacios entre dientes.

Recambiar el cepillo dental cuando las cerdas se abran, ya que pierde efectividad.

Recordar que los enjuagues antisépticos NO reemplazan el cepillado.

Evitar el consumo de gaseosas, golosinas y tabaco.

Por último, el Gobierno de Río Negro trabaja junto a la Red de Estomatología, dependiente de la Dirección Nacional de Salud Bucal. Los datos estadísticos indican que entre enero y octubre de 2025 fueron 94 los pacientes con diagnóstico estomatológico, en control y tratamiento en la provincia de Río Negro.

La Estomatología es la especialidad del área de la salud encargada de la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las patologías que afectan la cavidad bucal y las estructuras anatómicas relacionadas, incluyendo mucosas, encías, huesos maxilares, lengua, glándulas salivales y articulación temporomandibular.

Desde un enfoque integral, la Estomatología aborda tanto las enfermedades propias de la región bucomaxilofacial como las manifestaciones bucales de patologías sistémicas, constituyéndose en un pilar fundamental para la detección temprana de lesiones potencialmente malignas y cáncer bucal, así como para el acompañamiento de pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas o inmunológicas.

En el ámbito del sistema público de salud, la Estomatología cumple un rol estratégico en la promoción, prevención, diagnóstico precoz, atención interdisciplinaria y derivación oportuna, contribuyendo de manera significativa a la reducción de la morbimortalidad asociada a patologías bucales complejas y a la mejora de la calidad de vida de la población.