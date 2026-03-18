Elecciones en el IUPA: La Unión también ganó entre los estudiantes

La Unión se quedó con las dos bancas del claustro estudiantil que tendrán voz y voto en las definiciones del IUPA.

En el marco de las elecciones institucionales desarrolladas en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes ( IUPA ), el claustro estudiantil expresó un contundente respaldo a la actual gestión, otorgando a la Lista La Unión las dos bancas de representación estudiantil.

Los resultados del escrutinio provisorio muestran que l os estudiantes de distintos departamentos académicos y de toda la provincia de Río Negro acompañaron la propuesta, consolidando a La Unión como la fuerza más votada también entre el estudiantado.

Este resultado adquiere una relevancia especial, ya que el IUPA es una universidad pública que convoca a jóvenes artistas de distintas localidades de la provincia, de la Patagonia y del país, donde la participación estudiantil constituye uno de los pilares de la vida institucional.

En ese marco, el voto del claustro estudiantil representa una expresión clara de confianza en el rumbo que viene llevando adelante la actual conducción de la universidad.

La Unión, el espacio de los estudiantes en el IUPA

Desde el espacio La Unión destacaron que este acompañamiento refleja el reconocimiento de los estudiantes a una universidad que ha crecido, ampliado sus oportunidades de formación y fortalecido su presencia en la provincia, consolidando al IUPA como una referencia académica y cultural de la Patagonia.

Asimismo, señalaron que el resultado reafirma el compromiso de seguir trabajando para fortalecer la educación artística universitaria, ampliar las oportunidades para los estudiantes y profundizar el vínculo del IUPA con la comunidad y con el desarrollo cultural de Río Negro.

IUPA Se desató la polémica tras las elecciones en el IUPA.

El triunfo en el claustro estudiantil, junto con los resultados obtenidos en otros claustros de la comunidad universitaria, ratifica el acompañamiento a una propuesta de gestión que apuesta al crecimiento institucional, al diálogo y a la construcción colectiva del futuro del IUPA.

Los resultados corresponden al escrutinio provisorio, por lo que quedarán sujetos a la validación del escrutinio definitivo, conforme a los procedimientos establecidos en el proceso electoral de la institución.