El IUPA lanzó las inscripciones para el ciclo lectivo 2026: más de 25 carreras artísticas

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes continúa con la convocatoria para las propuestas de formación académica en Música, Artes del Movimiento, Artes Visuales, Artes Audiovisual y Arte Dramático.

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes tiene una oferta de 28 carreras de formación artística.

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) mantiene abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 con una oferta de 28 carreras universitarias vinculadas al campo artístico. La propuesta académica con dictado en General Roca incluye tecnicaturas, profesorados y licenciaturas en distintas disciplinas, consolidando a la institución como la única universidad patagónica especializada exclusivamente en artes.

Con más de 40 años de trayectoria formativa y reconocimiento universitario obtenido en 2015, la casa de estudios actualizó sus planes en 2017 y hoy recibe estudiantes del Alto Valle, de diferentes localidades de Río Negro, de Neuquén y de otras provincias. Además de la formación específica, ofrece becas de ayuda económica, comedor gratuito y beneficios destinados a acompañar la permanencia estudiantil.

Dentro del Departamento de Música se dictan: Tecnicatura Universitaria en Música (orientación Canto o Instrumento); Profesorado Universitario en Interpretación Musical (Canto / Instrumento); Profesorado Universitario en Interpretación Musical (Composición / Dirección Orquestal); Profesorado Universitario de Educación Musical; Profesorado Universitario en Dirección Coral; Licenciatura en Música (orientación Composición / Dirección Orquestal); Licenciatura en Música (orientación Canto / Instrumento); Licenciatura en Dirección Coral; y Licenciatura en Música Popular.

El Departamento de Artes del Movimiento ofrece: Tecnicatura Universitaria en Danzas Españolas; Tecnicatura Universitaria en Danzas Folklóricas; Tecnicatura Universitaria en Danza Clásica; Profesorado Universitario en Danzas Españolas; Profesorado Universitario en Danzas Folklóricas; Profesorado Universitario en Danza Clásica; Profesorado Universitario en Danza Contemporánea; y Licenciatura en Folklore.

En el área de Artes Visuales, la propuesta contempla: Tecnicatura Universitaria en Artes Visuales; Profesorado Universitario en Artes Visuales; y Licenciatura en Artes Visuales. Estas trayectorias abarcan formación técnica, pedagógica y de grado en el campo de la producción y enseñanza visual.

El Departamento de Artes Audiovisuales incluye: Tecnicatura Universitaria en Sonido; Tecnicatura Universitaria en Guión; Tecnicatura Universitaria en Animación Audiovisual; Tecnicatura Universitaria en Fotografía; Profesorado Universitario en Artes Audiovisuales; y Licenciatura en Artes Audiovisuales, orientadas a la realización, producción y docencia en el lenguaje audiovisual contemporáneo.

Por su parte, el Departamento de Arte Dramático dicta: Profesorado Universitario en Teatro y Licenciatura en Arte Dramático, carreras destinadas a la formación actoral y pedagógica en el ámbito escénico.

Los requisitos para la inscripción

Las personas interesadas deben realizar la preinscripción a través de la plataforma SIU Guaraní disponible en www.iupa.edu.ar. El comprobante generado deberá presentarse junto con la documentación requerida entre el 17 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025 para completar el trámite administrativo.

Entre los requisitos generales se solicitan fotocopia de DNI, partida o certificado de nacimiento, certificado de buena salud, foto 4×4 con fondo blanco, constancia de secundario completo con la leyenda “no adeuda materias” —o constancia de materias pendientes—, fotocopia del título de nivel medio si estuviera disponible y el comprobante impreso de preinscripción. Algunas carreras exigen documentación adicional: prueba de esfuerzo o ergometría para Artes del Movimiento; certificado otorrinolaringológico para Arte Dramático; y certificado de vacuna antitetánica junto con certificado otorrinolaringológico para Artes Visuales.

Quienes deseen ampliar la información sobre la oferta académica, condiciones de ingreso y beneficios pueden consultar el sitio oficial o acercarse a la sede central de la casa de estudios ubicada en Rivadavia 2263. Con una propuesta integral que abarca música, danza, teatro, artes visuales y audiovisuales, el IUPA proyecta un nuevo ciclo con fuerte impronta artística en la región.