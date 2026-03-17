Polémica tras denuncia y fuego cruzado en las elecciones del IUPA

Tras los comicios en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes, se desató la guerra diálectica. La grave denuncia opositora y la fuerte respuesta oficial.

Polémica tras la primera elección institucional del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) . La agrupación opositora denuncia un presunto fraude vinculado al conteo de votos provenientes del interior y la respuesta oficialista no se hizo esperar: “No supieron perder” .

Durante la mañana se confirmó que la lista oficialista “La Unión”, encabezada por el rector Gerardo Blanes, se impuso de manera mayoritaria , con participación de docentes, no docentes, estudiantes y graduados.

Desde el oficialismo rechazaron las acusaciones y atribuyeron el reclamo a una lectura parcial del alcance territorial de la universidad. Según explicó Blanes, el resultado estuvo marcado por la participación de las sedes distribuidas en toda la provincia. “Se encontraron con que el IUPA es mucho más grande afuera que adentro” , sostuvo.

El rector, quien encabeza la lista ganadora, remarcó que la institución cuenta con presencia en 49 sedes y que el acompañamiento desde esas localidades “superó ampliamente” la votación registrada en la sede central. En ese sentido, defendió la legitimidad del proceso y aseguró que el triunfo fue amplio en la mayoría de los claustros.

Elecciones Iupa El rector Blanes se impuso de manera mayoritaria. La opsición cuestionó los resultados.

Por su parte, Nicolás González, quien fue candidato a consejero estudiantil por la lista opositora, cuestionó el proceso electoral y sostuvo que estuvo atravesado por “inconvenientes por todos lados”, con críticas al reglamento y a la organización de la votación.

Según detalló, en la sede central su espacio obtuvo alrededor de 338 votos, pero el resultado se revirtió tras la incorporación de sufragios provenientes de la Escuela de Arte Popular en distintos puntos de la provincia.

“Allí es donde aparecen un montón de irregularidades”, afirmó González, quien aseguró que muchos de esos votos “llegaron sin fiscalización” y bajo condiciones que calificó como “ilegales e imposibles”.

Intercambio picante tras las elecciones en el IUPA

En ese marco, la agrupación adelantó que avanzará con impugnaciones para que esos votos no sean contabilizados. También convocaron a una asamblea en la sede central de calle Gelonch, que —según señalaron— podría ser una de las más importantes de los últimos años dentro del ámbito estudiantil.

Desde “La Gloriosa” también plantearon una discusión sobre quiénes deben elegir a los representantes estudiantiles. Sostienen que los alumnos de la Escuela de Arte Popular no deberían intervenir en esa definición o, en todo caso, contar con una representación diferenciada. “Queremos que nos representen estudiantes universitarios votados por estudiantes universitarios”, expresaron.

Blanes, por su parte, minimizó la denuncia y la atribuyó a una reacción tras la derrota. “Es una agrupación minoritaria, y aprender la democracia también es aprender a perder”, afirmó.

El rector electo aseguró que el proceso fue transparente y destacó la participación en toda la provincia. Además, indicó que se habilitarán los reclamos administrativos correspondientes, aunque sostuvo que el resultado refleja una decisión mayoritaria.

Qué es el IUPA

Con más de 40 años de trayectoria formativa y reconocimiento universitario obtenido en 2015, la casa de estudios actualizó sus planes en 2017 y hoy recibe estudiantes del Alto Valle, de diferentes localidades de Río Negro, de Neuquén y de otras provincias. Además de la formación específica, ofrece becas de ayuda económica, comedor gratuito y beneficios destinados a acompañar la permanencia estudiantil.

Dentro del Departamento de Música se dictan: Tecnicatura Universitaria en Música (orientación Canto o Instrumento); Profesorado Universitario en Interpretación Musical (Canto / Instrumento); Profesorado Universitario en Interpretación Musical (Composición / Dirección Orquestal); Profesorado Universitario de Educación Musical; Profesorado Universitario en Dirección Coral; Licenciatura en Música (orientación Composición / Dirección Orquestal); Licenciatura en Música (orientación Canto / Instrumento); Licenciatura en Dirección Coral; y Licenciatura en Música Popular.

carreras iupa

El Departamento de Artes del Movimiento ofrece: Tecnicatura Universitaria en Danzas Españolas; Tecnicatura Universitaria en Danzas Folklóricas; Tecnicatura Universitaria en Danza Clásica; Profesorado Universitario en Danzas Españolas; Profesorado Universitario en Danzas Folklóricas; Profesorado Universitario en Danza Clásica; Profesorado Universitario en Danza Contemporánea; y Licenciatura en Folklore.