El Gobierno aclaró las dudas sobre los salarios de la Policía
El Gobierno provincial realizó una reunión con retirados y pensionados en General Roca. Se abordaron los salarios, con los ítems de zona desfavorable, antigüedad, riesgos y dedicación exclusiva.
El Gobierno de Río Negro aclaró que los salarios del personal policial se liquidan conforme a la normativa vigente y despejó dudas sobre la aplicación de conceptos salariales como antigüedad, riesgo, o dedicación exclusiva. La aclaración se realizó durante un encuentro con retirados y pensionados en General Roca, donde también se respondieron inquietudes que generaban preocupación en el sector.
La reunión tuvo lugar este martes en el centro de retirados de General Roca, con la participación de unas 30 personas entre jubilados, pensionados y familiares. En ese encuentro, se presentó un informe detallado sobre las gestiones realizadas en los últimos dos años y las líneas de trabajo previstas para 2026.
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Durante el encuentro se aclararon cada uno de los conceptos que constituyen el salario, como antigüedad, riesgo o dedicación exclusiva. El Gobierno provincial aclaró que la liquidación se realiza conforme a lo establecido por la ley, descartando irregularidades o diferencias en perjuicio de los retirados.
En el mismo sentido, los funcionarios abordaron la legalidad de los decretos que complementan la ley de sueldo. Con un respaldo técnico y jurídico, se detalló que estas herramientas se dictan dentro de las facultades del Ejecutivo provincial y que su validez ya fue analizada en el ámbito judicial, lo que refuerza los mecanismos previstos por el marco legal vigente.
La zona desfavorable: uno de los reclamos más reiterados
Otro de los puntos abordados fue la zona desfavorable, uno de los reclamos más reiterados. Allí se aclaró que no existió retención de haberes, tal como se había señalado en algunos reclamos públicos. En cambio, se explicó que la discusión radica en cómo se aplica ese centro dentro de la estructura salarial, un concepto que ya fue revisado en base a los criterios judiciales establecidos por los ítems habituales que deben formar parte del cálculo.
En ese sentido, se reconoció que hubo aspectos a mejorar en la implementación, pero se dejó en claro que no se trató de una quita de dinero, sino de una cuestión técnica que hoy cuenta con parámetros más precisos.
Durante el encuentro también se detalló la vigencia de la normativa de haberes mínimos previsionales, que rige desde agosto de 2025 y alcanza a cerca de 400 beneficios en la provincia, con una importante inversión mensual. Asimismo, se explicó que la ley no contempla retroactividad debido a la necesidad de acuerdos formales con organismos nacionales.
A lo largo del intercambio, los participantes plantearon dudas vinculadas a tiempos de cobro y modalidades de pago. En respuesta, los representantes oficiales tomaron propuestas para mejorar los mecanismos de liquidación, las cuales serán evaluadas en futuras instancias.
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