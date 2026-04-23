Profesionales de toda la Patagonia llegan a Cipolletti para un evento fundamental en salud

La ciudad será sede de un evento gratuito enfocado en mejorar la seguridad del paciente. Todos los detalles.

La actividad se realizará el viernes 24 de abril. Foto: Gentileza.

Cipolletti será sede de las primeras Jornadas Patagónicas sobre Control de Infecciones , un evento que reunirá a profesionales de la salud de toda la región.

La actividad se realizará el viernes 24 de abril desde las 9 en el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel, bajo el lema “Prácticas seguras, atención de excelencia”.

Durante la jornada se abordarán temas clave vinculados a la epidemiología , la prevención de infecciones y la mejora de los estándares de atención .

El objetivo es fortalecer las prácticas sanitarias a través de la capacitación técnica y el intercambio de experiencias entre especialistas.

Los temas que estarán en agenda

Entre los principales ejes se destacan:

Control de infecciones en lactarios y bancos de leche humana

Estrategias de educación en salud

Comunicación en el ámbito sanitario

Prevención en odontología y vigilancia ambiental

Toma de decisiones en tiempo real

Quiénes organizan el evento

Las jornadas son organizadas por la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones, una entidad científica sin fines de lucro con amplia trayectoria en el país.

Fundada en 1994, reúne a profesionales dedicados a la epidemiología y al control de infecciones, una especialidad que comenzó a desarrollarse en Argentina en la década del ‘60.

Cómo participar

La actividad es gratuita, pero está dirigida exclusivamente a profesionales de la salud interesados en estas temáticas.

Quienes deseen asistir deben inscribirse previamente para asegurar su lugar en este evento que pone el foco en la excelencia del cuidado sanitario en la Patagonia.