Secundarias de Cipolletti: iniciaron los talleres de salud mental, ESI y prevención de consumos problemáticos

El objetivo es generar espacios de escucha, reflexión y acompañamiento para las adolescencias. Se trata del programa municipal Adolescencia Saludable.

Los talleres comenzaron en la ESRN N°152 del Barrio 130 Viviendas, el CET N°9 del barrio San Lorenzo y la ESRN N°89 ubicado en el centro de Cipolletti.

La Municipalidad comenzó con los talleres del Programa Adolescencia Saludable para la prevención de consumos problemáticos , la promoción de la salud mental y la enseñanza de la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas secundarias de Cipolletti.

Se trata de la propuesta municipal que se lleva adelante en conjunto con la Agencia APASA de Río Negro . El programa apunta a la creación de espacios de escucha , reflexión, intercambio y fortalecimiento de las herramientas personales que favorezcan el bienestar integral de los adolescentes .

El cronograma de talleres comenzó en la ESRN N°152 del Barrio 130 Viviendas, el CET N°9 del barrio San Lorenzo y la ESRN N°89 ubicado en el centro de la localidad.

Los talleres están destinados a colegios públicos de nivel medio de la localidad y consisten en propuestas con dinámicas grupales que favorezcan el diálogo y el intercambio de experiencias orientadas a la prevención del consumo problemático, la promoción de la salud mental y la Educación Sexual Integral (ESI).

talleresss Los talleres apuntan a la prevención de consumos problemáticos con dinámicas grupales que favorezcan el diálogo.

La complejidad de las problemáticas de los adolescentes

La propuesta apunta a identificar las problemáticas que padecen las adolescencias, acceder a las dinámicas sociales que construyen su actualidad y evacuar los interrogantes en torno a la Educación Sexual Integral. La iniciativa incluye actividades guiadas para fomentar la expresión y el intercambio de experiencias.

A partir de la promoción de los círculos de palabra, los talleres tienen como objetivo fortalecer las herramientas de prevención de consumos problemáticos de sustancias para los adolescentes de todo el territorio de Río Negro. Fundamentalmente a través de la reflexión del consumo de drogas, lo que representa el acceso permanente a sustancias ilícitas y las nuevas presentaciones de drogas.

ESI.jpg Los talleres también apuntan a la enseñanza de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas secundarias de Cipolletti.

La aplicación de los contenidos del Programa de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos del Ministerio de Salud de Río Negro en el ámbito educativo constituye un espacio estratégico para la prevención, el cuidado y la promoción de la salud comunitaria desde una perspectiva de derechos.

El propósito general es que las instituciones educativas accedan al programa como parte de una política pública sostenida, que promueva prácticas de cuidado colectivo, salud integral y entornos educativos más saludables y protectores.