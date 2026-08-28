En marco de un programa dedicado a recordar los clásicos temas de Ricky Martin, el cipoleño Claudio Basso fue el invitado sorpresa para cantar en vivo en canal de streaming Olga.

La reacción de Claudio Basso al estar en OLGA: ''Estoy sorprendísimo de la repercusión que tuvo esto''.

El cantante cipoleño Claudio Basso , ganador de la primera edición de Operación Triunfo , fue el invitado sorpresa en el canal de streaming Olga durante un programa especial dedicado a repasar los grandes éxitos de Ricky Martin . Si bien se había anunciado cómo se conformaba el line up de artistas que serían parte del programa, la aparición del cipoleño tuvo una recepción efusiva.

En diálogo con LM Cipolletti, el cantante confesó sentirse profundamente agradecido con la repercusión de su participación en ''Soñé que volaba'' en marco de una sorpresa para el conductor, Migue Granados.

De manera anticipada, la producción preparó una sorpresa para el conductor, Migue Granados , en vísperas de sus 40 años: la presencia de Claudio en una jornada musical. Con alegría cuenta que fue ''impresionante'' todo lo sucedido.

Si bien Basso relató que sabía de que era nombrado entre la comunidad de Olga porque sus fans se lo habían mencionado, cuando lo llamaron dias atrás '' no lo podía creer''.

Confesó que tuvo que elegir entre cuatro canciones y se decidió por ''Asignatura pendiente'' del álbum ''Almas del silencio'' del año 2003 y en 48 horas la preparó.

El conductor no escondió lo sorprendido y feliz que estaba de poder conocerlo y se fundieron en un gran abrazo. Por su parte, el cipoleño expresó: ''Estoy muy agradecido por la invitación y por haber pensado en mí para el programa y para sorprender a Migue''. Además, destacó lo lindo que se siente el ''reconocimiento de su pueblo''.

La reacción del público en redes sociales

NAHH está igual que en Operación Triunfo el tipazo de Claudio Basso y canta ESPECTACULARRR. #olga pic.twitter.com/YHF8oaZ4Yi — pali (@mpali_r) August 27, 2026

Claudio Basso sigue cantando como los dioses ♥ AMEEEEEEEEE #OLGA — agustina (@ProuudMary) August 27, 2026

Pov: Prendiste la tele en 2003 y estás viendo la final de Operación Triunfo con Claudio Basso pic.twitter.com/CfRYrEbL1W — OLGA (@olgaenvivo) August 27, 2026

NAHH está igual que en Operación Triunfo el tipazo de Claudio Basso y canta ESPECTACULARRR. #olga pic.twitter.com/YHF8oaZ4Yi — pali (@mpali_r) August 27, 2026

''Asignatura pendiente'' de Ricky Martin por Claudio Basso

Luego de que varios cantantes y artistas interpreten distintos clásicos de Ricky Martin, llegó un momento que sorprendió a los presentes einterpretó uno de los grandes éxitos del cantante de Puerto Rico: