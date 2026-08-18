¡Es oficial! El Dique Ballester abrió sus compuertas y comienza el riego en el Alto Valle

La apertura se llevó a cabo este martes 18 de agosto y se activa así el funcionamiento del sistema de canales que abastece las chacras del Alto Valle.

La temporada de riego 2026-2027 en el Alto Valle quedó oficialmente abierta desde este martes con la apertura de compuertas del Dique Ingeniero Ballester.

La fecha fue confirmada formalmente luego de una exhaustiva evaluación de los trabajos que se vienen realizando en distintos sectores del sistema de riego. Con la apertura comienza el ingreso de agua al canal principal, que posteriormente se irá distribuyendo por la extensa red de canales secundarios y terciarios de la región.

El intendente de Barda del Medio , Horacio Zúñiga expresó su alegría por dar inicio a la temporada de riego es algo muy importante porque es justo en el lugar donde nace el canal principal que es en nuestra localidad. En este sentido, la definió como la '' cuna del riego y la producción ''.

Consultado sobre las expectativas para el temporada 2026-2027, destacó que se está frente a un ''cambio de paradigma'' ya que la fruticultura tiene una decadencia importante. Además, brindó el ejemplo propio de su ejido donde de 900 hectáreas destinadas a la fruticultura solo 200 están en producción. Zúñiga hizo mención al traspaso de municipio de fruticultura al: municipio agroecológico. Esto implica trabajar en la siembra de alimentos saludables, de siembra de pasto y alfalfa.

Consultado sobre la convivencia del mundo de los hidrocarburos, afirmó no abandonar el ''trabajo rural'' y aseveró: ''Somos un municipio productor de petróleo y es posible hacer compatibles las dos actividades''. Por último destacó: ''Establecemos bien los límites hacia dónde puede estar la producción de hidrocarburos y también la de hortalizas y fruticultura que la tenemos establecida''.

Por su parte, el encargado del Dique, Pablo Degele, expresó su descontento para con la cantidad de basura que los canales y agregó que ''los consorcios de segundo grado hicieron la limpieza del canal grande y los consorcios locales limpiaron el resto del sistema''. Sin embargo, solicitó que la gente ''colabore''.

34 años al mando de las compuertas

El trabajo para cada compuerta es individual. Cada compuerta tiene su motor para la apertura, que datan de 1912. Jorge Tapia trabaja allí desde 1990 y destaca al Dique Ballester como una ''obra monumental''.

Jorge tapia es uno de los responsables de la apertura de compuertas y emocionado con lo que implica la apertura de compuertas, quiso rescatar lo que implica este momento para los valletanos porque ''la apertura de la temporada de riego que lleva el agua a todo el Alto Valle y eso también implica desde potabilizar el agua para consumo hasta para hacer funcionar usinas hidroeléctricas''. Finalizando, cerró este momento afirmando '' el canal de riego tiene y es vida''.

Un eslabón clave para la economía regional

El Dique Ballester representa la piedra angular del desarrollo agrícola de la región. Desde la toma de agua ubicada en Barda del Medio, el canal principal se extiende a lo largo de aproximadamente 130 kilómetros, abasteciendo a la faja productiva que se despliega de oeste a este hasta alcanzar las zonas de Villa Regina y Chichinales.

Durante la pausa invernal, el flujo de agua se interrumpe de manera total para permitir acondicionar las soleras, desembancar sectores críticos y reparar compuertas y empadronamientos. La reanudación del servicio reactiva la arteria vital de la fruticultura valletana en vísperas del brote primaveral de frutales de pepita y carozo.