En qué consiste el trámite de "Cuidador" para casas del IPPV

Una figura que cada vez gana más terreno en la provincia. Cómo y dónde gestionar el trámite.

El plazo permitido por el IPPV es de un año. La ausencia debe estar justificada.

Por norma general, las viviendas sociales adjudicadas por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda ( IPPV ) no pueden alquilarse, cederse ni venderse hasta que se encuentren totalmente canceladas y escrituradas. Sin embargo, existen situaciones extraordinarias en las que los titulares deben ausentarse de su hogar por un tiempo determinado.

Para dar respuesta a esta necesidad sin poner en riesgo la adjudicación, el organismo provincial cuenta con la figura del "Cuidador" , una herramienta legal que habilita a designar temporalmente a una persona para que habite y resguarde el inmueble.

Razones de salud: Se debe acreditar la situación mediante estudios o certificados médicos correspondientes.

Motivos laborales: Es necesario presentar una resolución, disposición u otro acto administrativo oficial que justifique el traslado de la persona titular.

Además del respaldo documental, el IPPV exige como condición indispensable que la vivienda mantenga el pago de las cuotas al día al momento de iniciar la gestión.

Dónde y cómo realizar la gestión

El procedimiento para la designación del cuidador se tramita de forma presencial. Los adjudicatarios deben dirigirse a la Delegación del IPPV más cercana a la vivienda en cuestión con toda la documentación pertinente que certifique el motivo del alejamiento transitorio.

Respecto a los plazos, la autorización otorgada mediante este trámite tiene una duración de un año. El permiso puede renovarse por única vez por el mismo período de tiempo.

En casos particulares que requieran una consideración especial más allá del tiempo estipulado, la concesión quedará a evaluación y criterio del organismo provincial.

Qué dijo el interventor del IPPV

El actual titular del IPPV, Mariano Lavín indicó a LM Cipolletti: "Es importante esta información porque habitualmente nos encontramos con situaciones irregulares, de ocupación de las viviendas de IPPV que tienen que ver con que las personas que la habitan no siempre son las beneficiarias de las mismas.

Mariano Lavín, ex intendente de Fernández Oro y actual titular del IPPV en Río Negro. Alejo Maimo

Estos casos muchas veces terminan en desadjuciación de vivienda u otros dramas. Hay vecinos que por cuestiones de fuerza mayor circunstancialmente tienen que trasladarse a residir en otras localidades. Entonces, para eso existe esta figura de Cuidador de la vivienda por parte de IPPV que autoriza al cuidador designado a habitar el inmueble sin ser el propietario. Es muy importante dejar todo aclarado formalmente para resguardar el bien que ha sido adjudicado a esa familia y darles esta posibilidad".

El gran desafío del IPPV

El Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) ha definido como una de las prioridades estratégicas de su actual gestión avanzar con firmeza en la regularización dominial en toda la provincia.

El objetivo central es que un mayor número de familias rionegrinas logren consolidar el derecho a la propiedad mediante la obtención de la escritura definitiva de sus hogares, utilizando como herramienta principal la denominada Ley Pierri.

En esta nueva etapa, el IPPV -en su rol de órgano de aplicación- ha decidido promover convenios de colaboración con los distintos municipios y fortalecer la red de referentes territoriales.

Esta decisión busca agilizar la tramitación de los expedientes, mejorar la trazabilidad de cada procedimiento y brindar un acompañamiento cercano a las familias que habitan sus viviendas desde hace décadas, pero que aún no cuentan con el título de propiedad que garantice su seguridad jurídica.