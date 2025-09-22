El IPPV recuperó una casa y se la adjudicó a una familia de Cipolletti

Una madre con cuatro hijos recibió una casa que fue recuperada por el IPPV a raíz de incumplimientos de los dueños originales.

El IPPV reasignó una nueva casa que no se utilizaba según los parámetros de la adjudicación original y se la entregó a una mujer de Cipolletti que vive con sus cuatro hijos menores de edad. El procedimiento ya tenía antecedentes en otros puntos de Río Negro y forma parte de un plan para recuperar viviendas por deudas y otras faltas.

Vanina y sus cuatro hijos, uno de ellos con discapacidad severa , hoy pueden disfrutar de una vivienda digna gracias al plan de recupero que lleva adelante el IPPV. Esta mamá de Cipolletti, que convirtió el dolor y las adversidades en fortaleza, encontró la posibilidad de cumplir el sueño de la casa propia y garantizar un hogar seguro para su familia.

Vanina es de Cipolletti y tiene cuatro hijos - Valentino, Luján, Isabella y Bautista. “Siempre soñé con tener la casa propia y es todo por y para ellos” , decía esta mamá entre lágrimas. “Voy a estar toda la vida agradecida al Gobierno porque no es fácil”.

casa recuperada ippv Vanina y sus cuatro hijos accedieron a una casa recuperada por el IPPV.

Su hija Isabella nació con una condición que la llevó a sufrir un paro cardiorrespiratorio. Desde entonces, su vida está marcada por cuidados especiales y tratamientos que requieren una atención constante, al punto de tener que conectarse a un respirador artificial.

Además, la propia mamá tuvo que enfrentar problemas de salud, pero a pesar de las adversidades, nunca perdió las esperanzas en tener un futuro mejor para ella y sus hijos.

Plan de recupero de casas del IPPV

En Río Negro hay muchas unidades habitacionales que se encuentran en situaciones irregulares y desde 2024 el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Río Negro (IPPV) ya reasignó unas diez unidades. Los motivos pueden ser varios: están ocupadas por personas que no son sus adjudicatarios originales, se alquilan, ceden o están deshabitadas. También se pueden desadjudicar por mora.

Ante denuncias o casos sospechosos, el IPPV inicia un operativo de investigación y en caso de comprobar que existe una irregularidad, inicia el proceso de desadjudicación.

Una vez recuperada, el Instituto hace un relevamiento de las diferentes situaciones y luego analiza los casos más urgentes de familias que se encuentran en una posición compleja, como el de Vanina. A partir de que la vivienda es adjudicada, se fija un valor de acuerdo a los años y al desgaste de la casa, para armar un plan de pago con la persona beneficiaria. El caso de Vanina fue el segundo en Cipolletti.

"Es un trabajo que venimos haciendo desde el IPPV para recuperar las viviendas que están en situaciones irregulares, como las casas alquiladas o no están ocupadas. No hay circunstancias que permitan que las casas del IPPV sean habitadas por personas que no sean los beneficiarios originales", manifestó el interventor del organismo, Mariano Lavin.

" El objetivo de fondo es hacer nuevas viviendas, pero estamos en un contexto económico difícil. Mientras tanto, en situaciones urgentes que no permiten esperar ese proceso, estamos trabajando en asignar viviendas recuperadas para que le den el destino que tiene que tener una casa del IPPV: ser la vivienda única familiar", concluyó el funcionario.