Video: el dramático rescate de una familia, con niños y perros, varada en una isla del río Limay

Cinco adultos, dos niños y dos perros cruzaron en una canoa hacia el otro lado, pero el viento los dejó varados. Los guardavidas debieron rescatarlos uno por uno.

Un importante operativo de rescate se desarrolló durante la tarde de este domingo del día del estudiante y la primavera. Efectivos de la municipalidad socorrieron a una familia que había cruzado a una de las islas sobre el río Limay a la altura de la calle Tronador.

Según relató el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio , en diálogo con LU5 , la familia había cruzado en una canoa "bastante endeble". "Cuando se levantó viento, a eso de las 4 de la tarde, ya no pudieron volver", expresó el funcionario.

"El equipo náutico de los guardavidas, que estuvo patrullando durante las jornadas del sábado y el domingo por el día de la primavera, fue advertido de esta situación y tuvo que este activar todo el protocolo para cruzar a esta familia hacia la orilla de Neuquén", contó.

Rescataron a una familia que cruzó a una isla en el río Limay

"La verdad que no entendemos por qué decidió esta familia cruzar a una isla, que además es bastante peligroso porque se trata del cauce mayor del río Limay en este sector", agregó.

La familia estaba compuesta por cinco adultos, dos menores de edad de cuatro y siete años y dos perros. Según expresó Baggio, habrían cruzado en "dos o tres tandas" utilizando la canoa. "Era una situación bastante complicada porque hubo que sortear las fuertes ráfagas que durante la tarde se dieron en la ciudad, en la zona de río", afirmó.

El funcionario declaró que "No pasó a mayores por suerte y gracias a que habíamos prevenido y armado todo un trabajo preventivo con el equipo náutico de de los guardavidas". El rescate fue realizado por una moto de agua del municipio, así que el operativo duró varias horas, teniendo en cuenta que los siete miembros fueron transportados uno por uno.

Los videos aportados a este medio por el mismo Baggio muestran cómo uno de los miembros es transportado y desciende del vehículo acuático cargando a uno de los perros en brazos.

Rescate río (1)

Según reportó, este lunes volverán a cruzar a buscar todos los objetos que la familia llevó consigo para pasar el día en la isla.

Baggio señaló que no es recomendable cruzar a ninguna de las islas, teniendo en cuenta que a veces la señal de teléfono es débil y que pueden ocurrir imprevistos como el de esta ocasión que pueden derivar en una situación como esta. "Es algo que no recomendamos. El paseo costero es muy lindo para recorrerlo y para disfrutarlo, así que que se queden de este lado".

Cómo salieron los operativos del día de la primavera y el estudiante

Durante el fin de semana, la Municipalidad de Neuquén realizó operativos de tránsito en la totalidad del paseo costero, la isla 132 y la "zona gastronómica". "Tuvimos buenos resultados, la verdad que hay que decir que solo tuvimos 22 vehículos retenidos y secuestrados, 15 alcoholemias positivas y la más alta fue de 0,64 de alcohol por litro de sangre.

Baggio rescató la colaboración de la Policía de la provincia, que colabora con la seguridad de los inspectores municipales en estos operativos. También expresó que 22 vehículos secuestrados en el transcurso de tres días "para la ciudad de Neuquén, para la movilidad que hubo, sobre todo de chicos jóvenes que se desplazaron en toda la ciudad, son números bajos, así que estamos muy conformes", cerró Baggio.