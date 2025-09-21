Llega una primavera "inestable" al Alto Valle: detalles de una jornada con sorpresas

El 21 de septiembre es un día soñado para los amantes de esta estación. El pronóstico indica cierta inestabilidad, con probabilidad de alguna tormenta aislada. ¿Se pincha?

Entre las 16 a 21 se realizarán distintas propuestas recreativas en la plaza San Martín para festejar la llegada de la Primavera y el Día del Estudiante.

El Día de la Primavera en el alto Valle ¿será una a de esas jornadas soñadas para los tradicionales festejos al aire libre? Según los pronósticos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 21 de septiembre tendrá cierta inestabilidad, con alguna probabilidad de viento y la posibilidad de tormentas aisladas. Pero a cruzar los dedos que no todo está dicho.

Para las actividades al aire libre se recomienda, al menos, llevar alguna campera o impermeable, por las lluvias aisladas, pero la buena noticia es que los días son cada vez más largos, en la entrada de esta estación. Durante esta jornada, habrá sol hasta las 19.30, por lo que se espera una tarde para disfrutar, más allá del clima inestable.

El arranque del día será con cielo mayormente nublado por la mañana, aunque al poco tiempo saldrá el sol. Será un ambiente fresco, con una mínima que oscilará entre los 6°C y 9°C según los registros de los organismos. La mañana se presentará sin lluvias significativas, aunque con un cielo cubierto en principio, y viento moderado desde el sector sudoeste.

Paseo Flia 210925

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a desmejorar. El SMN anticipa la presencia de lloviznas con una probabilidad de entre el 10% y el 40%, mientras que la AIC advierte sobre la chance de que se desarrollen posibles tormentas aisladas en distintos puntos del Alto Valle. A esto se suma el incremento del viento: se esperan velocidades de 32 a 41 km/h, con ráfagas que podrían trepar hasta los 70 km/h, lo que complicará la permanencia prolongada al aire libre.

Qué pasa con la lluvia y el viento

La temperatura máxima rondará los 17°C a 18°C, bastante por debajo de los valores habituales para esta época del año. En tanto, hacia la noche, el cielo comenzará a mejorar parcialmente, aunque se mantendrá ventoso. La AIC proyecta un marcado descenso de la temperatura que podría llegar incluso a los 1°C, lo que dará un cierre muy frío para la primera jornada de la primavera.

El contraste climático del clima en estos días es muy notorio, pero está muy alejado de otros años en el inicio de la Promvera, donde el viento siempre fue protagonista.

La realidad meteorológica ofrecerá un escenario más propio del otoño, pero habrá que esperar. El viento, la nubosidad y la posibilidad de chaparrones serán los protagonistas de un domingo que, lejos de invitar a los clásicos picnics y encuentros al aire libre, obligará a buscar planes bajo techo o con resguardo. ¿Se cumplirá ese pronóstico?

El panorama mejorará recién desde el lunes en el arranque de la semana, cuando se espera un día mayormente despejado, con temperaturas que rondarán los 17°C y un viento todavía presente, aunque con ráfagas menos intensas que las del domingo.

Propuestas recreativas para todos en la plaza San Martín

El domingo 21 de septiembre de 16 a 21 se llevará a cabo una nueva edición de la Feria de la Economía Social, edición especial por el Día de la Primavera y del Estudiante, en la plaza San Martín de la ciudad. Se sumará en esta ocasión una muestra y clases abiertas de judo, taekwondo, vóley y ajedrez.

Participarán más de 80 emprendedores y artesanos, habrá foodtrucks, música y espectáculos en vivo, y una gran batalla de breakdance.

A través de la Dirección General de Deportes municipal se informó que las actividades deportivas se llevarán a cabo sobre calle Roca, entre Miguel Muñoz y España, de 18.30 a 20.30 por lo que el tránsito se verá interrumpido. Se solicita circular con precaución por el sector.