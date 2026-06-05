Incendio en La Anónima: los trabajadores serán reubicados

Desde el gremio de Empleados de Comercia aseguran que La Anónima confirmó que se mantendrán los puestos de trabajo del personal del depósito que se incendió.

Tras el grave incendio que afectó las instalaciones del depósito regional de la cadena de supermercados La Anónima , desde el sector sindical llevaron tranquilidad a los empleados y confirmaron que la empresa garantizó la continuidad de todos los puestos de trabajo. Las tareas ahora se centran en el esquema de reubicación del personal afectado en las distintas sucursales de la zona.

El secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio de Cipolletti , Luis Torres , brindó detalles sobre la situación habitacional y laboral de los operarios que desempeñaban tareas en el predio de la firma. El dirigente explicó que en el lugar conviven dos encuadres sindicales diferentes.

"En realidad estuvimos en contacto no solamente con nuestros representados sino también con la compañía. Esta asociación sindical lamenta muchísimo esta tragedia que ocurrió en el depósito de La Anónima . Allí hay dos convenios colectivos. Una parte que corresponde al convenio colectivo de camioneros y la otra parte que corresponde a comercio , en donde entrarían trabajadores administrativos, entrarían trabajadores de maestranza y los trabajadores de la cocina", precisó Torres .

Así se vio el incendio de La Anónima

Al ser consultado sobre la cantidad de personal bajo la órbita de su sindicato, el dirigente gremial especificó: "¿Cuántos son? Entre 30 y 36 trabajadores son los que están encuadrados en empleados de comercio".

Frente a la lógica preocupación de las familias tras la destrucción del inmueble, el titular del gremio mercantil transmitió un mensaje de calma tras las primeras conversaciones con los directivos de la firma. "La empresa nos dio la tranquilidad de que ninguno de los trabajadores va a perder su puesto de trabajo, se está reorganizando a ver cómo se pueden distribuir los trabajadores", aseguró de manera categórica.

El plan de contingencia contempla el traslado del personal a bocas de expendio cercanas ubicadas en el Alto Valle y la vecina capital neuquina. "Algunos... van a ser distribuidos entre las sucursales que La Anónima en las ciudades Cipolletti, Fernández Oro y algún que otro trabajador lo van a llevar y lo van a traer de la ciudad de Neuquén", detalló respecto a la logística de reubicación.

El funcionamiento de los protocolos de evacuación

Más allá de los severos daños materiales que dejó el siniestro en la estructura del depósito, desde la Asociación de Empleados de Comercio de Cipolletti destacaron que el sistema de emergencias de la compañía respondió de forma unánime y eficaz para resguardar la integridad física de cada uno de los operarios presentes.

"Lo que tenemos que rescatar nosotros es que por lo menos ningún trabajador salió herido, salió accidentado, ninguno perdió la vida y esto habla... bien de que el protocolo de seguridad que la anónima tiene funcionó correctamente", concluyó Torres.