El tiempo en Cipolletti: qué dice el pronóstico para la semana
La primavera en Cipolletti y el resto del Alto Valle comienza con mañanas frías, viento y nubosidad variable.
El arranque de la semana traerá mañanas heladas, viento persistente y nubosidad variable en la ciudad de Cipolletti, mientras que en la región cordillerana se presenta un escenario con lluvias, nevadas y algunas treguas primaverales.
En Cipolletti, el lunes se perfila como una jornada fría y ventosa. La mínima se ubicará en -1 °C y la máxima apenas alcanzará los 10 °C, con cielo parcialmente nublado. El viento del sudoeste soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h, especialmente por la tarde.
Te puede interesar...
El martes continuará la tendencia fresca, con una mínima de 0 °C y una máxima de 11 °C. El cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento bajará en intensidad, oscilando entre 13 y 22 km/h desde el sector norte. No se esperan lluvias.
El miércoles habrá un repunte térmico, con temperaturas que irán de los 4 °C de mínima a los 17 °C de máxima. Aunque se sentirá algo más templado, el cielo estará mayormente nublado y el viento volverá a intensificarse hacia la noche, con ráfagas de hasta 59 km/h.
Cordillera: heladas y nevadas débiles
En localidades cordilleranas, la semana será inestable. Se prevén lluvias intermitentes y nevadas débiles en cotas altas, con temperaturas que oscilarán entre los 2 °C y 10 °C. El viento del sudoeste persistirá, aportando humedad y reduciendo la visibilidad en rutas de montaña. El miércoles podría darse una leve mejoría, aunque el frío continuará dominando.
Leé más
Ya se puede consultar el padrón para las elecciones de octubre
Video: el dramático rescate de una familia, con niños y perros, varada en una isla del río Limay
Allanamiento por maltrato animal: rescataron a dos cachorras pese a la resistencia de la dueña
-
TAGS
- El tiempo
- Cipolletti
- Clima
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario