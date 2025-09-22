El tiempo en Cipolletti: qué dice el pronóstico para la semana

La primavera en Cipolletti y el resto del Alto Valle comienza con mañanas frías, viento y nubosidad variable.

El arranque de la semana traerá mañanas heladas, viento persistente y nubosidad variable en la ciudad de Cipolletti , mientras que en la región cordillerana se presenta un escenario con lluvias, nevadas y algunas treguas primaverales.

En Cipolletti, el lunes se perfila como una jornada fría y ventosa. La mínima se ubicará en -1 °C y la máxima apenas alcanzará los 10 °C , con cielo parcialmente nublado. El viento del sudoeste soplará entre 32 y 41 km/h , con ráfagas que podrían llegar a los 69 km/h , especialmente por la tarde.

El martes continuará la tendencia fresca, con una mínima de 0 °C y una máxima de 11 °C . El cielo se mantendrá mayormente nublado y el viento bajará en intensidad, oscilando entre 13 y 22 km/h desde el sector norte. No se esperan lluvias.

El miércoles habrá un repunte térmico, con temperaturas que irán de los 4 °C de mínima a los 17 °C de máxima. Aunque se sentirá algo más templado, el cielo estará mayormente nublado y el viento volverá a intensificarse hacia la noche, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Cordillera: heladas y nevadas débiles

En localidades cordilleranas, la semana será inestable. Se prevén lluvias intermitentes y nevadas débiles en cotas altas, con temperaturas que oscilarán entre los 2 °C y 10 °C. El viento del sudoeste persistirá, aportando humedad y reduciendo la visibilidad en rutas de montaña. El miércoles podría darse una leve mejoría, aunque el frío continuará dominando.