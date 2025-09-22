Los dos barrios de Cipolletti que pagarán el 100% del asfalto: cuánto les costará

Dos barrios cuyas calles no son consideradas troncales pagarán el 100% del costo de la obra de asfalto en sus calles. Los montos a asumir son millonarios.

El 3 de octubre se licitará la primera etapa del nuevo asfalto para Cipolletti que abarcará 214 cuadras . La segunda etapa se licitará días después y ambos proyectos estarían en marcha antes de fin de año . Los frentistas tendrán que pagar el proyecto, con la particularidad de que algunos pagarán la mitad y otros el 100% del costo.

El plan de asfalto que anunció el Municipio contempla calles troncales de alta transitabilidad que permitirán brindar tanto a los habitantes de los sectores beneficiados como al resto de la ciudad una adecuada vía de comunicación, con una mejor circulación algo que se tuvo en cuenta al definir el monto que pagará cada frentista.

Por lo general, en Cipolletti los vecinos beneficiados directamente por los planes de asfalto cubren el 100% del costo, más gastos administrativos. Sin embargo, ante el elevado costo de la obra en la actualidad -más de 5000 millones de pesos cada una etapa- para la gran mayoría de los beneficiados se hizo "una quita del 50% del costo , afectando dicha reducción al Fondo de Obras Públicas establecido por Ordenanza Municipal".

El Ejecutivo sumó a última hora algunas calles de los barrios Kossman y Van der Heyden para la segunda etapa de asfalto. Fue "a pedido de los vecinos" y como son calles que no se consideran troncales, los habitantes de esos barrios tendrán que pagar el 100% del costo de la obra.

asfalto La primera etapa de la licitación contempla la pavimentación de 104 cuadras.

El Municipio abrió el registro de oposición para los frentistas de las siguientes calles de los barrios Kossman y Van der Heyden: Los Timbos, entre Paso de Los Libres y Los Almendros y entre Los Eucaliptus y Los Saucos; Los Jacarandás, entre Paso de Los Libres y Los Quebrachos; Los Almendros, Nápoli, Los Olivos, los Cerezos, Los Manzanos, Los Canelos, Los Eucaliptus, Los Saucos, Los Místoles, y Los Quebrachos, Los Jacarandas y Los Plátanos.

El costo del asfalto

El costo del pavimento de los barrios Kosmman y Van der Heyden a prorratear entre los vecinos beneficiarios asciende a la $1.159.307.100 -incluido el 5% de gastos administrativos en favor del estado municipal en concepto de gastos de control y seguimiento de obra-.

El costo que pagará cada frentista surgirá de la suma del valor por metro lineal de frente ($130.247,52) y el monto por metro cuadrado de superficie ($8.026.54). Por una parcela de 10 metros y 300 m2, el costo del asfalto trepa a $3.710.438.62.

Los frentistas podrán abonar de contado con el 10% de descuento, en tres cuotas sin interés o en hasta 36 cuotas mensuales y consecutivas que se actualizarán con el Índice al consumidor (IPC).