La angustia de una abuelita que cuida animales de granja en su casa: ¿Por qué la denunciaron?

Intervino el área de Medio Ambiente de Municipio de la zona. Son su compañía y un ingreso para subsistir. ¿Qué resolución se tomó?

Una situación de incertidumbre y angustia le tocó vivir a Francis , una vecina de 66 años de Barrio Nuevo, en General Roca , luego de recibir un acta de inspección a raíz de la denuncia de un vecino por los animales de granja que mantiene en su domicilio sobre la calle Rosario de Santa Fe al 4000 .

Francis padece dificultades de movilidad y vive sola. Desde hace más de 10 años sostiene en su predio una pequeña granja que actualmente alberga a cerca de 11 ejemplares entre patos y gallos. Los animales no solo significan su principal compañía cotidiana, sino también un ingreso económico complementario a la pensión que percibe para subsistir.

La notificación municipal provocó gran preocupación en la mujer y su entorno . Según relató su nuera, Verónica al sitio ANRoca , Francis atravesó un momento de profunda angustia e interpuso su temor a despojarse de los animales, a los que considera fundamentales para su vida diaria.

Desde el entorno familiar explicaron que la propiedad se encuentra en condiciones idóneas: el predio cuenta con un estanque y un alambrado perimetral reciente, instalado por su hijo antes de viajar para evitar robos de las estructuras e impedir que las aves salgan del terreno. De acuerdo con la familia, la presentación del reclamo habría surgido a partir de un conflicto previo con un vecino de la zona.

La inspección del Municipio y la resolución del conflicto

Ante la alerta ingresada a través de la línea de atención telefónica 0800, inspectores del área de Medio Ambiente del Municipio de Roca se presentaron en la vivienda para verificar el estado del predio y evaluar las condiciones de higiene y sanidad.

Tras llevar a cabo la verificación correspondiente, los agentes municipales constataron que el lugar no presentaba malos olores, se encontraba limpio y ordenado, y los animales estaban bien alimentados, cercados y en óptimas condiciones de salud.

De esta manera, la inspección desestimó cualquier irregularidad, llevando tranquilidad a la vecina, quien podrá continuar al cuidado de sus animales en su hogar.