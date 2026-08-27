La angustia de una abuelita que cuida animales de granja en su casa: ¿Por qué la denunciaron?
Intervino el área de Medio Ambiente de Municipio de la zona. Son su compañía y un ingreso para subsistir. ¿Qué resolución se tomó?
Una situación de incertidumbre y angustia le tocó vivir a Francis, una vecina de 66 años de Barrio Nuevo, en General Roca, luego de recibir un acta de inspección a raíz de la denuncia de un vecino por los animales de granja que mantiene en su domicilio sobre la calle Rosario de Santa Fe al 4000.
Francis padece dificultades de movilidad y vive sola. Desde hace más de 10 años sostiene en su predio una pequeña granja que actualmente alberga a cerca de 11 ejemplares entre patos y gallos. Los animales no solo significan su principal compañía cotidiana, sino también un ingreso económico complementario a la pensión que percibe para subsistir.
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La notificación municipal provocó gran preocupación en la mujer y su entorno. Según relató su nuera, Verónica al sitio ANRoca, Francis atravesó un momento de profunda angustia e interpuso su temor a despojarse de los animales, a los que considera fundamentales para su vida diaria.
Desde el entorno familiar explicaron que la propiedad se encuentra en condiciones idóneas: el predio cuenta con un estanque y un alambrado perimetral reciente, instalado por su hijo antes de viajar para evitar robos de las estructuras e impedir que las aves salgan del terreno. De acuerdo con la familia, la presentación del reclamo habría surgido a partir de un conflicto previo con un vecino de la zona.
La inspección del Municipio y la resolución del conflicto
Ante la alerta ingresada a través de la línea de atención telefónica 0800, inspectores del área de Medio Ambiente del Municipio de Roca se presentaron en la vivienda para verificar el estado del predio y evaluar las condiciones de higiene y sanidad.
Tras llevar a cabo la verificación correspondiente, los agentes municipales constataron que el lugar no presentaba malos olores, se encontraba limpio y ordenado, y los animales estaban bien alimentados, cercados y en óptimas condiciones de salud.
De esta manera, la inspección desestimó cualquier irregularidad, llevando tranquilidad a la vecina, quien podrá continuar al cuidado de sus animales en su hogar.
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