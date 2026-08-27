El Gobierno de Río Negro realizará el pago de la segunda cuota del Fondo Compensador de Daños por Granizo, destinado a productores que sufrieron pérdidas en la última temporada.

Atención productores de Río Negro: Confirman la fecha de cobro de la segunda cuota por granizo

La provincia confirmó realizará este viernes 28 de agosto el pago correspondiente a la segunda cuota del Fondo Compensador de Daños por Granizo , destinado a productores adheridos al sistema que sufrieron pérdidas durante la última temporada frutícola.

La primera cuota había sido abonada el 27 de julio , mientras que la tercera y última está prevista para el próximo lunes 28 de septiembre .

Durante la presente temporada, cerca de 120 productores incluidos en el sistema declararon daños sobre aproximadamente 1.500 hectáreas , con más de 20 millones de kilos de fruta afectados .

El resarcimiento total establecido para los productores alcanzados asciende a $2.947 millones.

Un fondo con aportes públicos y privados

El Fondo Compensador de Daños por Granizo funciona mediante un esquema de aportes conjuntos entre el sector productivo y el Estado provincial.

Por cada peso aportado por los productores adheridos, la Provincia de Río Negro incorpora otro peso. Los recursos tienen como objetivo contribuir a sostener la continuidad de la cosecha y afrontar parte del capital de trabajo necesario para la siguiente etapa productiva.

El mecanismo busca brindar una herramienta de respaldo ante los daños ocasionados por fenómenos climáticos que afectan directamente a la producción frutícola.

El granizo afectó más de 7.000 hectáreas

Entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, se registraron cuatro tormentas de granizo que provocaron daños en 7.107 hectáreas y 640 establecimientos productivos.

La superficie afectada representó aproximadamente el 25% de las hectáreas cultivadas de la provincia y constituyó el segundo registro más elevado de los últimos nueve ciclos productivos.

Además del impacto sobre los volúmenes de producción, el granizo generó consecuencias sobre la calidad comercial de la fruta.

Según los datos informados, alrededor del 20% de la cosecha afectada no pudo ser destinada a la exportación, aunque parte de esa producción logró ser colocada en otros mercados o derivada hacia la industria.

Más herramientas de asistencia para el sector

El acompañamiento provincial no se limitó al Fondo Compensador. Durante el año, Río Negro destinó $6.100 millones en créditos destinados a la cosecha y a distintas tareas culturales.

Además, la Provincia dispuso la prórroga por un año de los vencimientos de esos préstamos y de los créditos sanitarios correspondientes a productores alcanzados por la emergencia agropecuaria.

Con el nuevo desembolso previsto para este viernes, el Gobierno provincial continuará con el esquema de asistencia destinado a amortiguar el impacto de las pérdidas ocasionadas por el granizo y acompañar la continuidad de la actividad frutícola.

La importancia de la previsibilidad

La instalación de la malla en los frutales tiene un efecto benéfico por la mejora en la calidad de la fruta, y fundamentalmente el beneficio de proteger el monte frutal del efecto perjudicial del granizo.

La implementación de mallas antigranizo constituye una inversión estratégica para la fruticultura, ya que protege los montes frutales frente a uno de los principales riesgos climáticos de la región, cuyas tormentas suelen registrarse entre octubre y marzo, en plena etapa de desarrollo y cosecha. Además de reducir significativamente las pérdidas por daño en la fruta, esta tecnología mejora la calidad comercial de la producción, disminuye el descarte, brinda mayor previsibilidad a los ingresos de los productores y fortalece toda la cadena frutícola al asegurar una oferta más estable y competitiva.

Las líneas disponibles

El Banco Patagonia ofrece una línea exclusiva para productores MiPyME destinada a la compra de mallas antigranizo. El financiamiento es en dólares con tasa fija desde 6,75% anual, hasta 84 meses de plazo y hasta 12 meses de gracia. También dispone de opciones en pesos mediante convenios con proveedores, con tasas desde 25% y plazos de hasta 60 meses.

El cupo disponible alcanza los $15.000 millones. Para acceder a esta línea, simplemente contactarse con la sucursal del Banco Patagonia más cercana o a través de la línea exclusiva para Empresas: 0810-333-2265.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) brinda una nueva línea que financia hasta el 80% de la inversión, con créditos de entre $4 millones y $500 millones.

Asimismo, Rio Negro gestiona un crédito integral para proteger la producción ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros $10.000 millones serán administrados por Río Negro Fiduciaria, destinados exclusivamente a la instalación de mallas antigranizo.

Para el Secretario de Fruticultura, Facundo Fernández, "la malla antigranizo ya forma parte de la infraestructura que necesita la fruticultura para seguir siendo competitiva. Protege la producción, mejora la calidad de la fruta y permite que cada productor planifique su actividad con mayor seguridad. Que existan distintas alternativas de financiamiento hace posible que cada vez más chacras puedan incorporarla".

Además de estas herramientas para infraestructura, la Provincia mantiene otras políticas para acompañar al sector, como los créditos para maquinarias, el programa de agroquímicos para mantener el status sanitario y el Fondo Compensador de Daños por Granizo, conformando una estrategia que busca reducir el impacto del riesgo climático y dar mayor previsibilidad a las producciones.