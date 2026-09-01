Río Negro avanzó con el 2° Concurso Provincial de Residencias en Cipolletti

La iniciativa reafirma la decisión política del Gobierno provincial de sostener y financiar íntegramente la formación de posgrado en los hospitales públicos.

El Ministerio de Salud concretó este martes una jornada clave en el proceso de selección del 2º Concurso Provincial de Residencias en Salud 2026 , con la realización del examen escrito presencial y virtual para cubrir las vacantes disponibles en los hospitales rionegrinos .

Los postulantes de las carreras de medicina y enfermería fueron reunidos por la sede presencial unificada en Cipolletti, mientras que, de forma simultánea y en modalidad virtual, se evaluó a los profesionales inscriptos para las residencias en Salud Pública Veterinaria y la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (RISAMC).

Las Residencias del Ministerio de Salud están dirigidas a profesionales recientemente graduados que buscan llevar a cabo su formación de posgrado en servicio dentro del sistema público provincial.

La propuesta formativa abarca egresados de medicina, enfermería, kinesiología, veterinaria y otras disciplinas afines, articulando formación teórica, práctica supervisada, integración en equipos interdisciplinatorios y una modalidad de dedicación exclusiva.

Decisión estratégica y respaldo provincial

Esta instancia evolutiva consolida la firme decisión política del Gobernador Alberto Weretilneck de garantizar y asumir plenamente la continuidad del sistema de residencias provinciales. Es por ello que el Gobierno de Río Negro resolvió sostener con recursos y financiamiento propio la totalidad del programa de formación para los residentes.

De esta manera, se ratifica el compromiso con la salud pública, jerarquizando el rol de los nuevos profesionales y fortaleciendo el recurso humano en cada hospital del territorio.

Pasos y cómo sigue el cronograma del concurso

Tras la publicación de vacantes realizada a comienzos de agosto y el desarrollo de los exámenes de la fecha, el proceso de selección continuará con las entrevistas virtuales para todas las especialidades convocadas (del 7 al 11 de septiembre), la publicación oficial del orden de mérito por especialidad (el 15 de septiembre), inicio del proceso de adjudicación de cargos (18 de septiembre).

En tanto que el 1º de octubre se concretará el ingreso formal de los nuevos residentes al sistema de salud provincial.

Con la incorporación de este nuevo grupo de profesionales, el Ministerio de Salud reafirma su objetivo estratégico de continuar profundizando la calidad prestacional y garantizando una atención pública, equitativa y de excelencia en toda la provincia.

Días atrás se presentó el ''Sistema de Gestión por Resultados'' para optimizar la salud pública rionegrina

El pasado 20 de agosto, el Ministerio de Salud de la Provincia presentó la herramienta en una jornada que reunió a representantes de los 14 centros de salud dependientes del hospital Pedro Moguillansky, con el objetivo de optimizar la atención primaria en toda la red.

Con más de 60 agentes de los 14 centros de salud que dependen del hospital Dr. Pedro Moguillansky de Cipolletti, se logró realizar una jornada de capacitación en la que se presentó oficialmente el nuevo Sistema de Gestión por Resultados, una herramienta orientada a optimizar los procesos administrativos, fortalecer el trabajo en equipo y mejorar la calidad de la atención a la comunidad.

Un equipo multidisciplinario

Durante la jornada se destacó la participación de un equipo integrado por agentes sanitarios, personal de enfermería, médicos y médicas, administrativos, profesionales de la odontología, trabajadores sociales y licenciadas en obstetricia, representantes de los 14 centros de salud de la red de Cipolletti: Balsa Las Perlas, Ferri, Anahí Mapu, Don Bosco, Enfermera Mónica H. Álvarez (Distrito), La Costa Norte, Periférico del Trabajo, Pichi Nahuel, Puente Madera, Puente 83, María Elvira, Tres Luces, Puesto Periférico 1200 Viviendas y Hermana Magdalena.

Compromiso con la atención primaria

Con esta capacitación, la cartera sanitaria provincial reafirmó su compromiso de continuar consolidando la red del Primer Nivel de Atención a través de la incorporación de herramientas modernas de gestión, priorizando la formación continua de los equipos territoriales y la mejora en el acceso a la salud pública en todo el territorio rionegrino.