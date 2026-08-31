El Municipio brindará un curso virtual y autogestionado de atención al cliente y calidad de servicio
El dictado de la capacitación comienza el 10 de septiembre a las 8 horas. Los cupos son limitados.
La Dirección de Capacitación y Empleo del Municipio de Cipolletti lanza la inscripción a un nuevo curso de capacitación que busca proporcionar conocimientos y herramientas prácticas sobre atención al cliente, comunicación efectiva y manejo de quejas.
Para acceder al link de inscripciones se debe ingresar la sitio oficial del municipio.
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El dictado de la capacitación comienza el 10 de septiembre a las 8 hrs. Los cupos son limitados y está dirigida a emprendedores, comerciantes, personal de atención al público, personal de ventas, personal administrativo, recepcionistas y cualquier persona interesada en mejorar la calidad del servicio y optimizar la experiencia del usuario en diferentes contextos laborales y comerciales.
Detalles de la capacitación
Los interesados en participar necesitan contar con:
- Dispositivo con acceso a internet (computadora, tablet o celular).
- Material teórico impreso y/o digital o cuadernillo elaborado especialmente para la propuesta del curso.
- Cuaderno y lapicera
El cursado será virtual autogestionado con tutorías, mediante la plataforma Virtual Classroom, con materiales de estudio, actividades, evaluaciones y encuentros virtuales programados para el acompañamiento de los participantes.
Cada comisión tendrá una carga horaria de doce (12) horas reloj semanales, y se propondrá un Foro de Consultas y Autoevaluación.
El objetivo es permitir a los emprendedores desarrollar habilidades para ofrecer un servicio de calidad, resolver situaciones conflictivas adecuadamente y contribuir al crecimiento de sus negocios.
Será dictado por Julieta Leskovar Licenciada en Hotelería y Turismo, Guía Universitaria en Turismo y Profesora de Educación Primaria. Posee una gran experiencia laboral en el sector turístico y hotelero, especialmente en áreas de recepción, atención al cliente, calidad de servicio y gestión de alojamientos.
Consultas al: 299-5789466 y mail: [email protected].
Cuál es el objetivo
La atención al cliente es crucial para el éxito de cualquier negocio que comercializa productos o servicios. La calidad de la atención afecta directamente la satisfacción, la fidelización y la confianza de los clientes, siendo un factor diferenciador frente a la competencia.
A través de dicho curso se busca:
- Promover la importancia de la calidad de servicio y la atención al cliente como herramientas fundamentales para el desarrollo y crecimiento de los negocios.
- Favorecer el desarrollo de competencias en comunicación, empatía y trato cordial para brindar una atención de excelencia.
- Proveer herramientas prácticas para la gestión y resolución efectiva de quejas, fortaleciendo la satisfacción y fidelización de los clientes.
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