Feria del Libro de Cipolletti: expectativas, valoraciones positivas y alguna crítica de libreros en la previa

Falta poco para la Feria del Libro de Cipolletti y libreros y comercializadores de textos palpitan la previa con expectativas y también con críticas y temores.

La muy respetada y admirada Feria del Libro de Cipolletti se concretará entre el 9 y el 18 de octubre en instalaciones del Complejo Cultural Cipolletti. Ya se palpita el que será un acontecimiento cultural de primer nivel para la ciudad.

Queda menos de un mes para el inicio de la Feria del Libro de Cipolletti y las expectativas son muchas para los libreros de la ciudad y la región. Al presente, se valoran positivamente algunos aspectos de la propuesta y se cuestionan otros. Al final, considerando los gastos de los stands y las ventas de libros, arribarán al saldo definitivo.

En la zona, los tiempos que corren son los que se destinan en diversas ciudades a la realizan de ferias del libro. El pasado viernes 11 de septiembre arrancó la Feria del Libro de Neuquén , que se extenderá hasta el domingo 20 próximo. La de Cipolletti se llevará a cabo del 9 al 18 de octubre. En Cinco Saltos , su propuesta abarcará los días 8, 9 y 10 de octubre, coincidiendo en un par de jornadas con la actividad cipoleña.

A esta altura, se puede señalar que la feria neuquina es la de mayor magnitud, por cantidad de stands, por la amplitud que suman sus dos globas, por la concurrencia total que se espera, pueden ser más 250.000 personas, y por la enorme inversión en atractivos realizada por sus organizadores: funcionarios y empleados del Municipio de Neuquén.

La Feria del Libro de Cipolletti, la más tradicional de la región y de las de mayor impacto, se ha convertido en el evento cultural por excelencia de la ciudad. Estefania Petrella

También es la que alcanza los precios más altos por stands. Un librero consultado indicó que el monto a pagar por exponer y vender libros llega a unos 2 millones de pesos, suma que se cobra por todo el tiempo de duración del evento. Sin embargo, a ese monto hay que sumarle el pago a los empleados que atienden y venden en los puestos. Son muchas horas y muchos visitantes diarios a los que hay que brindar atención. Y eso hay que pagarlo.

Otro gasto de los libreros se relaciona con lo que deben abonar en concepto de fletes por los envíos de libros y otros textos especializados que remiten las editoriales.

Un librero, con experiencia en Cipolletti y Neuquén, aseguró que a esta altura de la feria neuquina "el run run" que corre en las conversaciones con colegas apunta a que "el nivel de ventas es igual o más bajo que el año pasado". Y ocurre que el año pasado no se considera, precisamente, un buen año.

Gran aumento en los gastos

Agregó que el conjunto de los gastos a afrontar, por stand, salarios y fletes, "ha tenido en general un incremento de entre un 80 y un 100 por ciento" en comparación con 2025.

A todo esto, entre los libreros regionales provocó algo parecido al pánico el desembarco en el evento neuquino del gigante de las librerías y otros artículos culturales Yenny-El Ateneo. "Son formadores de precios" con los que se torna muy difícil competir, acotó un vendedor consultado.

Otro librero, en tanto, expresó que, a la fecha, la cantidad de libros vendidos representa no más de un 60 por ciento de "lo que se vendió el año pasado", a similar altura del evento. Si persiste la tendencia, los resultados económicos no serán demasiado agradables.

Sin un bocado para las horas

Manifestó, además, que a los libreros y su personal no se les brinda nada en materia de gastronómica, ni un bocado, y se les cobra todo lo que deseen consumir para el apetito y la sed. Refirió que en ferias más chicas, como la Cinco Saltos, hasta el año pasado al menos, se les brindaba algún cafecito y alguna torta frita para aliviar las horas.

Acotó, por lado, que en las dos jornadas iniciales de la feria neuquina hubo problemas con el suministro eléctrico y sostuvo que "adentro de las globas hace más frío que afuera".

Stands de la Feria del Libro de Cipolletti

Pues bien, en la espera de la Feria del Libro de Cipolletti, la más tradicional de la región, un librero hizo trascender los montos que el Municipio, como ente organizador, ha cobrado por disponer de un stand. Al efecto, precisó que hay siete alternativas distintas de stands, de acuerdo a sus dimensiones, principalmente.

Los puestos estarán ubicados tanto en la planta baja, la mayoría de ellos, y en la planta alta del Complejo Cultural Cipolletti, sede la propuesta cultural. Por la alternativa A, con un espacio disponible de 4 metros cuadrados, el precio pautado ha sido de 450.000 pesos por todo el evento, en tanto que por la alternativa B, con 6 m2 disponibles, ha sido de 550.000 pesos.

Por los stands de la alternativa C, de 8 m2, el monto exigido por todos los días de la feria ha sido de 650.000 pesos; en la D, de 9 m2, ha sido de 700.000 pesos; en la E, de 10 m2, ha sido de 800.000 pesos; en la F, de 12 m2 y doble cara al público, ha sido de 900.000 pesos; y en la G, de 15 m2, ha sido de 1.000.000 de pesos.

Montos menores que en Neuquén

Los libreros consultados destacaron que las tarifas de los stands cipoleños son sensiblemente menores a las que se cobran en Neuquén, del orden de la mitad en cuanto a los montos. Son bastante mayores, en cambio, a las cifras de ferias más chicas, como la de Cinco Saltos y otras del interior neuquino.

El librero más locuaz destacó como muy positivo que los precios por stand de la feria de Cipolletti "no hayan aumentado tanto" en relación con la actividad del año pasado y puso de relieve que el evento se haya programado para el mes de octubre, el más apropiado, según su opinión, para su realización.

En 2025, la feria se efectuó un noviembre, un mes considerado malo para las ventas de libros en ferias, porque la mayoría de la gente ya está pensando en los gastos de las fiestas de fin de año. Y, o bien ahorra, o bien adelanta las compras de Navidad y Año Nuevo.

Se acotó, a todo esto, que a los libreros cipoleños no les han dejado adquirir más de un solo stand, con lo que aquellos que apostaban a exponer en un amplio espacio se han quedado con las ganas.

En el Día de la Madre

Un hecho que no ha parecido muy acertado es que el cierre de la Feria del Libro de Cipolletti coincida, el domingo 18 de octubre, con la celebración del Día de la Madre, pues se estima que le restará mucho público al evento libresco y cultural. Y, muy probablemente, las preferencias en materia de regalos a las madres no pasarán, mayoritariamente, por la adquisición de textos. Aunque, quién sabe. No está todo dicho.

En cuanto a los precios de los libros, se indicó que, en la actualidad, el promedio aproximado es de unos 45.000 pesos por volumen, considerando una calidad respetable y de editorial conocida. "La gente lo piensa dos veces antes de comprar un libro. Hay otras necesidades básicas más urgentes. Sin embargo, el precio promedio de un libro no está lejos de los 35.000 pesos que vale una docena de empanadas", indicó, en descargo, un respetable vendedor de textos.

En la actual feria de Neuquén, un factor ha venido a complicar las expectativas de los libreros. Y se espera que no se dé, por lo menos con igual intensidad, en la de Cipolletti. Se trata de la proliferación de ofertas de vendedores que no son libreros establecidos. "Hay bicocas de 3 libros por 15.000 pesos", se escuchó como un lamento, ya que contra esos bajos valores no hay con qué enfrentarse. De la calidad muy limitada de los textos ofertados, se podría abundar, pero es mejor dejarlo ahí, puesto que cada quien hace el negocio que puede.

Críticas constructivas, para pensar

Cabe consignar algunas críticas constructivas que se han escuchado sobre la Feria del Libro de Cipolletti. Una de ellas, llama la atención. Porque se relaciona con la sede del evento, el Complejo Cultural Cipolletti. Un librero fue enfático en cuanto a que el espacio físico general ha quedado chico y la gente, en ocasiones, debe apretujarse para circular por entre los stands. Sería mejor, según esto, disponer de grandes globas, como en Neuquén.

Otra, alude a que no se deberían instalar cerca enormes cantidades de propuestas gastronómicas porque, al final, la gente termina gastando en comida y no en libros.

Por último, para los vendedores de libros más chicos los valores de los stands cipoleños, aun siendo mucho más bajos que los neuquinos, no dejan de ser apreciables y los obligan a desistir de participar o a participar con el riesgo de casi no tener ganancias. Para ellos, puede ser más el sacrificio que los resultados y beneficios.