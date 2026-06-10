La inspiradora novela infantil sobre la interculturalidad en las escuelas que promete ser un boom

El prestigioso autor y docente Mario Figueroa lanzó La alegría perdida de Caitruz . En diálogo con LMC, desmenuza su séptimo libro con detalles que sorprenden.

El destacado docente y escritor cipoleño Mario Figueroa acaba de lanzar su séptimo libro , una novela infantil que se denomina La alegría perdida de Caitruz y aborda un tema sensible, como la educación intercultural en las escuelas.

“Aborda o desarrolla temas vinculados con interculturalidad o convivencia de las culturas al interior de la escuela. Caitruz es un niño mapuche que pierde su alegría al sentir que su cultura no tiene lugar en la escuela y así se desarrolla la historia”, cuenta a LM Cipolletti el prestigioso autor, que de esta manera sigue ampliando su rica obra literaria.

Publicado por Nubífero ediciones y con ilustraciones de Graciela Fernández , la flamante creación ya fue presentada con gran suceso en Buenos Aires y en distintas muestras de Cipolletti y la región .

“Caitruz es el protagonista y su acompañante, su amiga entrañable es Malen, que va a ayudar a resolver una situación de malestar que hay al interior del pueblo y la comunidad”, revela el reconocido autor la trama de su innovadora propuesta.

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Respecto a la diferencia con sus anteriores publicaciones, el licenciado en comunicación sostiene: “La de Caitruz es una novela más larga, organizada en capítulos. Los cuentos, en cambio, son más breves, álbumes ilustrados. En el álbum ilustrado el dibujo cumple un papel muy importante, su nivel de lectura va al nivel del texto. En cambio en la novela el dibujo va complementando pasajes que necesita el texto para ser comprendido”.

Figueroa suele apelar a un recurso muy efectivo que no pasa inadvertido en sus joyitas infantiles. “Trabajo al final de los libros con una especie de palabras que ayudan a que los chicos vayan y vuelva con el texto, no me gusta llamarlo glosario pero sería algo así, son como ‘palabras sureñas’ o ‘de este lado del mundo’, como le digo yo. Cuando hay una palabra que los chicos no entienden van allí y encuentra un acercamiento a esos conceptos o esas ideas”, comenta este hincha de Cipolletti, San Lorenzo y, por supuesto, de la Scaloneta.

Mario Figueroa Vocación y pasión. Figueroa con los niños de las escuelas.

La editorial también aportó un plus en el producto final que acaba de salir a escena: “Una particularidad interesante es que la editorial trabaja con muchas publicaciones e historias de pueblos originarios. Y lo que ha encontrado como una iniciativa que suma mucho en las escuelas y gusta es esto de incorporar cartas, como valor agregado a los libros. En este caso simbologías de la cosmovisión mapuche. Permite como otro nivel de lectura”.

Una carrera llena de obras y premios

Se apasiona, se concentra en la ficción al repasar su extenso palmarés. “Antes escribí ‘No te enojes Mamá’, ilustrado por Carolina Pratto, ‘Felipe y el viento’, ilustrado por Tamara Koslowsky, ‘El sueño de Luisina’, editado por el Fondo Editorial Rionegrino e ilustrado por Bett, a los que se agregan el libro ‘Cuentos del fútbol Chacarero’, ‘Entre la noche y el día’ -libro de relatos- y ‘Una entrevista Urgente que reúne una serie de entrevistas a personajes de la cultura”, enumera Marito.

Mario Figueroa (1)

Dedicado de lleno a la docencia “desde hace algunos años”, destaca con orgullo el éxito de sus obras:

“Felipe y el Viento’ es un cuento que salió seleccionado en 2015 entre más de 200 cuentos de Iberomerica, eso derivó en la publicación del libro. Asimismo, el Fondo Editorial Rionegrino hace un concurso en varios géneros y seleccionó mi cuento, ‘El sueño de Luisina’ y lo convirtió en libro. Es uno de los que más recorre la provincia y las escuelas, al estar dentro del Fondo Editorial tiene un circuito de distribución muy interesante”, celebra y cede un ejemplar a su interlocutor para que le eche un vistazo. “Felipe y el Viento’ es un cuento que salió seleccionado en 2015 entre más de 200 cuentos de Iberomerica, eso derivó en la publicación del libro. Asimismo, el Fondo Editorial Rionegrino hace un concurso en varios géneros y seleccionó mi cuento, ‘El sueño de Luisina’ y lo convirtió en libro. Es uno de los que más recorre la provincia y las escuelas, al estar dentro del Fondo Editorial tiene un circuito de distribución muy interesante”, celebra y cede un ejemplar a su interlocutor para que le eche un vistazo.

Por último, repasa el simpático contenido de ese texto tan premiado. “Es la historia de una tortuga que quiere volar. Está ambientada a la orilla del Río Negro y los personajes que la ayudan a intentar a volar son el cuis, la mara patagónica, el gorrión todos animales que nosotros conocemos por nuestro entorno”.

Mario Figueroa ya se prepara para presentar su última novedad en la Feria Firke Menuco en octubre. ¡Qué tal!