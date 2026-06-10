Ataque piraña: menores agredieron a un hombre para robarle el teléfono y sus zapatillas

Un grupo de adolescentes atacó a un hombre en pleno centro de Bariloche. El hecho fue advertido por el 911, quienes alertaron a la Comisaría Segunda.

Policías de la Comisaría Segunda de Bariloche atraparon a un grupo de menores que habían atacado a un hombre para robarle.

Personal policial demoró a cinco menores de entre 14 y 17 años, luego de que fueran observados mientras agredían a un hombre y le sustraían pertenencias en la zona céntrica de San Carlos de Bariloche .

El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada, cuando operadores del Centro de Monitoreo detectaron la agresión y dieron aviso a la Comisaría Segunda . A partir de la alerta, efectivos policiales realizaron un rápido despliegue y localizaron al grupo en inmediaciones de las calles San Martín y Juramento, cerca del Centro Cívico .

Durante el procedimiento , uno de los menores tenía en su poder un par de zapatillas que habían sido sustraídas a la víctima. Asimismo, en el marco de un rastrillaje realizado en la zona, el personal encontró el teléfono celular denunciado como robado.

Mientras los menores permanecían demorados, un comerciante del sector se presentó para denunciar que los mismos autores habrían ocasionado daños en la vidriera de su local.

Los cinco menores fueron trasladados conforme a los protocolos vigentes y se dio intervención a las autoridades de la CAD y al organismo judicial competente para continuar con las actuaciones correspondientes.

Policías ayudaron a apagar un incendio

Efectivos de la Subcomisaría 80° y del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la Policía provincial trabajaron de manera conjunta en la zona este de la ciudad para facilitar las tareas de los bomberos durante un incendio registrado en ese sector.

El siniestro se produjo el martes en horas de la tarde en un taller mecánico ubicado en la calle Namuncurá y los uniformados acudieron al lugar para colaborar en el operativo de asistencia y ordenamiento vehicular.

Policías apagan incendio Bariloche

Ante la magnitud del siniestro, destacaron desde la fuerza, personal de ambas unidades se desplazaron rápidamente al lugar para brindar apoyo logístico y de seguridad. Los efectivos policiales aportaron móviles y personal estratégico para asegurar el perímetro, permitiendo el libre acceso y el despliegue fluido de las dotaciones de bomberos y de las ambulancias de emergencia.

"Gracias al trabajo articulado entre las distintas fuerzas de seguridad y de rescate, se logró controlar la situación y mitigar los riesgos en la zona afectada", resaltaron desde la institución provincial.

Si bien no se precisaron los datos provocados por las llamas, una foto enviada con el reporte muestra que dentro del inmueble había al menos un vehículo que resultó seriamente afectado.

Cientos de balas secuestradas

Personal de la Comisaría 42° de San Carlos de Bariloche llevó adelante una investigación en el marco de una causa por tentativa de robo calificado, iniciada el pasado 31 de mayo, que culminó con el secuestro de más de 150 municiones de distintos calibres, vainas servidas, un cargador de arma de fuego y otros elementos de interés para la investigación.

El hecho que originó la causa ocurrió en el barrio El Frutillar, donde un hombre fue abordado por autores ignorados que, tras amenazarlo con un arma de fuego, intentaron sustraerle sus pertenencias. Sin embargo, los delincuentes no lograron concretar el ilícito.

A partir de las tareas investigativas realizadas por efectivos de la unidad policial, se reunió información que permitió solicitar una orden de allanamiento para una vivienda ubicada sobre calle Peulla, en el barrio Dos de Abril.

Balas secuestradas Bche

Durante la diligencia judicial, los uniformados secuestraron cinco vainas servidas, 155 municiones de distintos calibres y un cargador correspondiente a un arma de fuego calibre 9 milímetros. Asimismo, hallaron un equipo de comunicaciones que también fue incautado por disposición del fiscal de turno, Dr. Gerardo Miranda.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y serán sometidos a las pericias correspondientes, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.