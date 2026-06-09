Un taxista cipoleño asumirá la banca vacante en el Concejo Deliberante

Julio Araneda será el nuevo concejal tras la renuncia de Héctor Sepúlveda; habló con LM Cipolletti y destacó el desafío que implica representar a la ciudad.

La renuncia repentina del concejal Héctor Sepúlveda activó rápidamente los mecanismos institucionales dentro del Concejo Deliberante de Cipolletti . La Junta Municipal Electoral tomó intervención de inmediato y comenzó a moverse el orden de la lista de Cambia Cipolletti para determinar quién ocuparía la banca vacante.

El proceso, sin embargo, tuvo una primera instancia que no llegó a concretarse. La siguiente en la nómina era Marita Diniello , pero fuentes confirmaron a este medio que la propia candidata no habría aceptado asumir el lugar. Esa decisión obligó a que la convocatoria recayera sobre el siguiente nombre en la lista.

Será Julio Araneda , taxista y vecino de Cipolletti, quien ocupe la banca y complete el período legislativo que resta. El propio Araneda confirmó su aceptación a LM Cipolletti y no ocultó la magnitud del momento. "Es algo muy importante y un desafío para mí y para nuestra hermosa ciudad de Cipolletti", expresó al ser consultado por este medio.

Integrantes de la lista 429 - Cambia Cipolletti que se presentó en las elecciones de 2023.

El nuevo edil no llega desde la política partidaria tradicional. Su historia está ligada al trabajo cotidiano de la ciudad, al volante de un auto desde hace décadas. Esa trayectoria, lejos de presentarla como una limitación, la proyecta como parte de su identidad ante los vecinos que ahora lo tendrán como representante en el cuerpo legislativo.

Al ser consultado sobre su visión de Cipolletti, Araneda eligió un anclaje concreto para graficar su vínculo con la ciudad. "En lo personal manejo un auto del año 94. No sé si Cipolletti tenía 50.000 habitantes, así que imaginense si no lo vi crecer", señaló con un tono directo y cercano, propio de quien conoce la ciudad desde adentro.

Esa perspectiva de largo aliento sobre el crecimiento urbano parece ser el punto de partida desde el cual el nuevo concejal construirá su posicionamiento dentro del Deliberante. Araneda llega desde la vereda opositora, pero sus primeras palabras dan cuenta de una disposición al diálogo con el Ejecutivo municipal encabezado por el intendente Rodrigo Buteler.

"Calculo que en lo logístico tendría que andar muy bien, tratar de acompañar. Como te digo, si a Rodrigo le va bien y a Cipolletti le va bien, tendremos que dar para adelante", afirmó, dejando entrever una postura de oposición dialoguista antes que confrontativa.

ECP HECTOR SEPULVEDA (48) El viernes se conoció la renuncia del edil Héctor Sepúlveda, quien había asumido como reemplazo de María José Manonelles a principio de año. Estefania Petrella

Este martes, reunión parlamentaria

Este martes, el Concejo Deliberante llevó adelante una reunión de Labor Parlamentaria para definir los temas de la próxima sesión. Luego del mediodía, los concejales fueron informados sobre el ingreso de Araneda al cuerpo, aunque su incorporación formal quedará supeditada a lo que resuelva la Junta Electoral. Una vez cumplido ese paso, se fijará la fecha de jura y el nuevo edil quedará habilitado para participar de las sesiones y el trabajo en comisiones.

La llegada de Araneda es también una bocanada de oxígeno para el bloque Cambia Cipolletti, que tras la renuncia de Sepúlveda había quedado reducido a la sola presencia de la concejal Ana Napoli. Con el nuevo integrante, el espacio recupera representación numérica dentro del recinto, aunque el desafío de recomponer la dinámica interna y sostener una agenda legislativa activa seguirá siendo central en los próximos meses.

El Deliberante continúa una semana agitada, con dos renuncias acumuladas desde diciembre de 2025 y un nuevo nombre que se suma al tablero político local. Araneda asumirá con un mandato acotado de aproximadamente un año y medio, tiempo en el que deberá demostrar que la experiencia de vida en la ciudad puede ser, también, una herramienta válida para legislar dentro de ella.