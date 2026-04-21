Reconfiguración política en Cipolletti: se rompe la oposición y nace otro bloque

La ruptura de Cambia Cipolletti y el aval a un nuevo bloque encendieron la interna. Desde la oposición denuncian reglas que cambian según conveniencia.

Se oficializa una reestructuración en los bloques dentro del Concejo Deliberante de Cipolletti. (Foto: ilustración generada con IA).

El Concejo Deliberante de Cipolletti sumó en las últimas horas un nuevo foco de tensión política que expone una fuerte reconfiguración interna y deja al descubierto diferencias entre sus integrantes.

La controversia se desató tras una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria realizada este viernes, donde se definió el ingreso de proyectos a la próxima sesión. Entre ellos, uno en particular generó sorpresa y cuestionamientos: el expediente que autoriza al concejal Oscar Langowski a conformar un bloque unipersonal de la Coalición Cívica ARI .

Hasta ahora, el cuerpo legislativo funcionaba con dos bloques claramente definidos. Por un lado, el oficialismo de Juntos Somos Río Negro (JSRN), integrado por Karina Álvarez, Martín Posse y Adriana Dietrich. Por el otro, la oposición nucleada en Cambia Cipolletti , que reunía a Ana Napoli, Héctor Sepúlveda y el propio Langowski, tras la salida de María José Manonelles en 2025 .

Sin embargo, esa estructura comenzó a resquebrajarse en las últimas horas. Langowski decidió romper con Cambia Cipolletti y avanzar en la conformación de un bloque unipersonal que represente a la Coalición Cívica ARI, espacio político al que responde. De este modo, el esquema del Concejo pasará a tener tres bloques: el oficialista, el opositor reducido (que quedaría conformado por Napoli y Sepúlveda) y el nuevo espacio unipersonal allegado al oficialismo de JSRN.

ECP OSCAR LANGOWSKI Oscar Langowski (CC Ari), ahora conformará un bloque unipersonal. Estefania Petrella

El punto de conflicto: reglas que cambian

La decisión de la presidencia del Concejo, a cargo de Karina Álvarez, de autorizar esta nueva conformación es lo que desató la polémica. El cuestionamiento central gira en torno a la aparente contradicción con un antecedente reciente.

En 2024, la concejal Ana Napoli había solicitado dividir el bloque que compartía con Langowski y Manonelles para conformar un espacio propio. En aquel momento, la iniciativa fue rechazada. La propia Álvarez argumentó entonces que no se modificaría el presupuesto del Concejo, ya que cada bloque cuenta con una partida asignada y “la creación de uno nuevo implicaría mayores gastos”.

Además, en esa oportunidad también se desestimó la posibilidad de redistribuir la asignación económica existente, ya que no hubo acuerdo entre los integrantes del bloque.

Hoy, el escenario es distinto. La autorización para la creación del bloque unipersonal de Langowski se dio sin que se planteen objeciones presupuestarias ni se exijan los mismos requisitos que en el caso anterior. El reglamento, según remarcan desde la oposición, no sufrió modificaciones.

ECP ANA NAPOLI (1) Ana Nápoli (Cambia Cipolletti) cuestionó con dureza la decisión, tras la negativa a su caso en 2024. Estefania Petrella

La reacción de Napoli

La concejal Ana Napoli fue una de las voces más críticas frente a esta situación y utilizó sus redes sociales para expresar su malestar. En un duro descargo, apuntó directamente contra la presidencia del cuerpo.

“Hace poco más de un año, ante un pedido similar, la respuesta fue muy distinta. En ese momento, la propia presidenta rechazó la posibilidad de conformar un nuevo bloque, argumentando que era necesaria la conformidad de todos los integrantes y que esa decisión implicaría un aumento en los gastos del cuerpo”, señaló.

Y agregó: “Hoy, esos requisitos no fueron exigidos. El reglamento no cambió. Tampoco hubo objeciones presupuestarias”.

Napoli aclaró que su cuestionamiento no apunta a la creación del nuevo bloque en sí, sino a lo que considera un cambio de criterios según conveniencia política. “Cuando las reglas cambian según la conveniencia, lo que queda en evidencia es que los intereses partidarios terminan estando por encima de los vecinos”, sostuvo.

Embed Desde la conducción provincial de la CC-ARI Río Negro expresamos nuestro firme respaldo a la decisión de la presidencia del Concejo Deliberante de Cipolletti de reconocer y autorizar la conformación del bloque unipersonal “CC-ARI”, representado por el concejal @langowskioscar . pic.twitter.com/NNi8MfhtoO — CC-ARI Rio Negro (@ccari_rn) April 18, 2026

Respaldo partidario a Langowski

Desde la conducción provincial de la Coalición Cívica ARI salieron a respaldar la decisión de conformar el bloque unipersonal. A través de un comunicado difundido en redes sociales, manifestaron su “firme respaldo” a la medida adoptada en el Concejo Deliberante.

De esta manera, Langowski se convierte en el único representante formal de ese espacio dentro del cuerpo legislativo local, consolidando una identidad política diferenciada que hasta ahora estaba diluida dentro de Cambia Cipolletti, un bloque que reunía expresiones del PRO, la UCR y la propia CC ARI.

Concejales Cipolletti.png La composición del cuerpo deliberativo durante 2025. LM Cipolletti

Un dato que suma ruido político

La figura de Langowski también quedó bajo la lupa por su desempeño legislativo durante el último año. Según el registro de asistencia a sesiones de 2025, fue el concejal con mayor cantidad de ausencias.

De las 13 sesiones realizadas, incluida la inaugural, el concejal participó en 8 y faltó en 5 oportunidades, lo que lo posiciona como el legislador con menor nivel de asistencia dentro del cuerpo.

En contraste, los concejales oficialistas Álvarez, Posse y Dietrich registraron asistencia perfecta, mientras que Napoli y Manonelles tuvieron solo una ausencia cada una.

Este dato suma un nuevo elemento a la discusión política, en un contexto donde la fragmentación del Concejo abre interrogantes sobre el funcionamiento interno, la dinámica de acuerdos y el impacto en el tratamiento de proyectos.

ECP HECTOR SEPULVEDA (48) La actual composición del Concejo Deliberante de Cipolletti desde 2026. Estefania Petrella

Un Concejo más fragmentado

La conformación de un nuevo bloque no solo modifica el mapa político del Concejo Deliberante de Cipolletti, sino que también introduce un escenario de mayor fragmentación. La división de la oposición podría debilitar su capacidad de incidencia, mientras que el oficialismo mantiene su cohesión interna.

En paralelo, la polémica por los criterios utilizados para habilitar la nueva estructura deja planteado un debate sobre la transparencia en la toma de decisiones y el respeto de las reglas institucionales.

El desarrollo de las próximas sesiones será clave para medir el impacto real de esta reconfiguración política, en un año donde las tensiones internas comienzan a marcar el ritmo de la agenda legislativa local.