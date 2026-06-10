Desvalijaron una tienda, pero no advirtieron que los estaban filmando: dos detenidos

Un grupo de ladrones rompió la vidriera del local y robaron prendas de vestir y bolsos. El sistema de seguridad los captó, por lo que fueron reconocidos.

Las prendas de vestir y las mochillas recuperadas por la policía en Ingeniero Jacobacci. Las cámaras de seguridad registraron el hecho y a sus autores.

Una banda de ladrones robó una gran cantidad de prendas de vestir, bolsos y mochilas tras romper la vidriera de una tienda. Escaparon y se refugiaron con el botín en una vivienda .

Sin embargo, no se percataron que el local contaba con un sistema de cámaras de seguridad, por lo que la maniobra delictiva y sus autores quedaron grabados, lo que fue clave para reconstruir los hechos y avanzar en el esclarecimiento.

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 4 de la madrugada en un local ubicado en la calle José Ingenieros casi Avenida San Martín, en la zona céntrica de Ingeniero Jacobacci, la localidad ubicada en la Línea Sur rionegrina.

Alerta por una vidriera destruída

Un patrullero de la Comisaría 17 concurrió al lugar alertados que se habían registrado daños en el frente del comercio. En efecto, al llegar los policías al lugar constataron que habían destruido la vidriera, por lo que convocaron al personal de Delegación de Criminalística, para iniciar los peritajes de rigor que les permitiera seguir una pista que los conduzca a los delincuentes.

La investigación se orientó al observar las imágenes tomadas por las cámaras, dado que lograron identificar a dos presuntos responsables del hecho. Pero además, vecinos aportaron datos que permitieron avanzar en la identificación de un tercer sospechoso.

Ingeniero Jacobacci 2

Con intervención del Ministerio Público Fiscal y autorización del Juzgado de Garantías de la Tercera Circunscripción Judicial, durante la tarde del mismo martes se realizó un allanamiento en una vivienda de la localidad, informaron fuentes de la fuerza policial.

El procedimiento arrojó resultados positivos, ya que se recuperaron prendas de vestir, mochilas denunciadas como sustraídas y otros elementos que coincidirían con los observados en las grabaciones de seguridad, se precisó.

Como resultado del operativo, dos hombres de 26 y 20 años fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar la participación de otras personas en el hecho.

Dos acusados por robar parlantes

Una investigación llevada adelante por personal de la Comisaría 16° de Ingeniero Huergo permitió identificar y detener a dos hombres acusados de cometer un robo en un comercio ubicado en pleno centro de la localidad.

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando dos sujetos dañaron la puerta de acceso de un local situado sobre avenida Colón y sustrajeron tres parlantes que se encontraban exhibidos en la vidriera. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, elemento que resultó clave para el avance de la investigación.

A partir del análisis de las imágenes y de las tareas investigativas realizadas por los efectivos policiales, se logró establecer la identidad de los presuntos autores, dos hombres de 40 y 43 años de edad.

Ladrones parlantes Huergo

En horas del mediodía, y con la colaboración del propietario del local damnificado, ambos fueron localizados en la vía pública. El personal policial procedió a su demora y posterior traslado a la Comisaría 16°, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Tras ser informada de los resultados de la investigación, la Fiscalía de turno dispuso la detención de ambos sospechosos por el delito de robo. Los hombres permanecen alojados en la dependencia policial a la espera de la resolución de su situación procesal.