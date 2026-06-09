Alumnas de una escuela secundaria acusan a un docente por violencia y "actitudes inapropiadas"

Las madres de siete adolescentes denunciaron a un profesor de un colegio rionegrino. La Justicia de Paz dictó medidas de resguardo, pero envió el expediente a Educación y al fuero de Familia.

Los hechos que involucran a un docente fueron denunciados por siete madres de alumnas que asisten a un colegio secundario de Ingeniero Jacobacci.

Un escándalo sacude a una localidad rionegrina por las graves denuncias que formalizó un grupo de madres de alumnas de entre 14 y 18 años de edad contra un docente de la escuela secundaria a la que asisten por episodios de violencia y “actitudes inapropiadas ”.

Las presentaciones -7 en total- fueron realizadas el 6, 8 y 15 de mayo último en la Comisaría de la Familia de Ingeniero Jacobacci , la localidad ubicada en la Línea Sur provincial.

La causa fue girada al Juzgado de Paz para la continuidad de su tramitación, donde las madres ratificaron lo expresado en la sede policial. Ante lo declarado, considerado “grave” en la dependencia judicial, se resolvió dictar una serie de medidas para resguardar a las adolescentes y se ordenó enviar el expediente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para que tome intervención, como también al fuero de Familia, dado que lo aseverado "excede las facultades otorgadas a la Justicia de Paz".

Los relatos expresados en las denuncias y en las actas labradas con las autoridades del ESRN 6 donde habrían ocurrido los hechos, describen incidentes que apuntan al profesor identificado con las siglas BER, quien negó las acusaciones.

Por disposiciones del establecimiento el hombre fue separado del cargo y se le otorgó licencia. Pero el caso no queda ahí, porque las actuaciones iniciadas fueron elevadas a las áreas correspondiente del Ministerio de Educación para que determinen si corresponde una sanción más contundente.

Los puntos de la acusación

Los testimonios de las jóvenes indican que entre las “actitudes inapropiadas” y hechos que percibieron como “violentos”, el hombre habría efectuado “miradas a la cola de una alumna, guiño de ojo” y le habría ofrecido a otra menor para que “sea su secretaria”. Agregaron que también hizo comentarios a otra “respecto a su pelo” y que por miradas “de arriba abajo”.

Aseguran que también frente a dudas planteas por algunas estudiantes BER “se paraba muy pegado al pupitre” y hasta le pidió a una de ellas “escuchar un audio privado”.

Mencionaron asimismo que tampoco le llamó la atención a una de las adolescentes que le dijo “que te importa puto”.

“Todos estos hechos ubicaron a las alumnas en situación incómoda y de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que BER por ser su profesor y adulto responsable del curso, ejerce un grado de “poder” respecto a las alumnas”, añade la presentación.

Medidas para resguardar a las adolescentes

Desde el Juzgado de Paz de Jacobacci se dictó una resolución que busca “resguardar en forma inmediata y cautelar la integridad psicológica de las víctimas” y para evitar que “ocurran nuevos hechos de violencia o que se incremente la ya ocurrida”.

En primer lugar, se le prohibió a BER “golpear, insultar, amenazar, producir incidentes, realizar actos molestos, de hostigamiento, de acoso, perturbadores y/o efectuar reclamos personales”, ya sea en forma personal, mediante terceras personas ni por teléfono, mensajes de texto o través de publicaciones en las redes sociales.

También le impusieron la prohibición de acercamiento a una distancia no menor a los 300 metros de la residencia de las víctimas y de los lugares en que se encuentre o transite, sean públicos o privados.

En tanto que se pidió la intervención de la SENAF y del SAT -Sistema de Abordaje Territorial-, y se ordenó a las autoridades del colegio “garantizar derechos fundamentales como el disfrute de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad, segura, cordial y respetuosa en todo el ámbito educativo”.

En cuanto al acusado, deberá efectuar un tratamiento “terapéutico/psicológico” en el área de Salud Mental del hospital local u otra institución que aborde problemáticas de violencia.

Se determinó que la vigencia de las medidas estará sujeto a lo que disponga el Juzgado de Familia que corresponda por sorteo. Le advirtieron al docente que en caso de detectar incumplimientos enviarán las actuaciones al Ministerio Público Fiscal ante el posible delito de “desobediencia a la autoridad”.

El descargo del acusado

Cuando le comunicaron y leyeron cada una de las denuncias formalizadas en su contra, BER manifestó que "no reconoce" lo manifestado en las acusaciones y sostuvo que " son falsas" y anticipó que "buscará asesoramiento legal".

Aplicación del marco legal

Se destacó que las disposiciones resueltas están comprendidas en lo que establece la Ley Provincial 4109, sobre “Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes” y la Nacional 27709, conocida como "Ley Lucio", que ordena la “capacitación obligatoria, permanente y continua en derechos de niñas, niños y adolescentes, destinada a todas las personas que se desempeñan en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en todos sus niveles y jerarquías”.