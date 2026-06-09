Comenzó el juicio contra el docente acusado de abuso sexual a 11 alumnas: un grupo de padres incendió su casa

Después de una protesta en la comisaría, un grupo de padres le prendió fuego la vivienda del imputado. A raíz de los incidentes, el docente fue trasladado a Viedma.

El docente de plástica está acusado por once hechos de abuso sexual durante el dictado de clases.

Comenzó el juicio contra el docente de escuelas primarias de San Antonio Oeste acusado de abusar sexualmente de once alumnas durante el dictado de clases. La acusación se basa en el relato de las estudiantes de la escuela primaria N°146 y N°6 de la localidad, quienes declararon acciones erróneas y tocamientos por parte del docente de plástica en el aula.

La acusación contra Andrés Leal se basa en once hechos de presunto abuso sexual contra alumnas de seis años durante el dictado de clases, presuntamente, el acusado se habría aprovechado de su rol de docente para cometer los abusos. Sin embargo, durante la primera audiencia se expusieron dos relatos opuestos sobre los hechos.

Los episodios tuvieron lugar en las clases dictadas entre 2023 y 2024 , cuando el acusado sentaba a las niñas de primer y tercer grado sobre su falda y les habría realizado tocamientos. La Fiscalía sostuvo que las niñas describieron un patrón de conductas coincidente, pero la defensa argumentó que los relatos fueron influenciados por el clima social que se creó tras las primeras denuncias.

Durante la primera audiencia del juicio, que se desarrolla en la Sala 1 del Auditorium ante el tribunal integrado por los jueces Marcelo Álvarez, Marcelo Choroni y Carlos Reussi.

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El docente imputado es de San Antonio y tiene 48 años

El principal acusado es un sanantoniense de 48 años, que se desempeñaba como docente de plástica de los establecimientos educativos y llegó esposado a la sala. El auditorio estuvo completo, porque asistieron familiares de cada una de las niñas y también del maestro acusado.

La acusación es sostenida por los fiscales César Arbués y Hernán Trejo, mientras que la defensa está a cargo Emiliano Gallego y David Lansky. Por parte de la querella interviene Damián Torres en representación de una familia demandante y Santiago Alonso por otros cinco casos más.

Durante su exposición inicial, el fiscal Arbués explicó que Leal está acusado de once hechos ocurridos entre el 11 de marzo y el 7 de junio entre 2023 y 2024. Según la acusación, los episodios habrían sucedido entre las 15:30 y las 17:15 cuando el docente dictaba las clases de formación artística a las alumnas de primer grado. Esta acusación se basa en que el docente se desempeñó como profesor de plástica en ese período y las víctimas cursaban el primer año del ciclo lectivo en ese tiempo.

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Un patrón de conducta identificado

“En 2023 se dan tres casos, la primera en la Escuela 146 y las otras dos en la Escuela 6. Y en 2024 se van a encontrar ocho hechos más entre niñas de distintas secciones. Once niñas cuentan un patrón común de un docente. No hay vínculo entre las niñas ni entre los padres”, explicó el abogado querellante, Damián Torres.

Por otro lado, el abogado Santiago Alonso cuestionó los intentos de desacreditar los testimonios de las denunciantes y sus familias. “Tenemos una gran preocupación porque rara vez se pone el foco en la credibilidad de los denunciantes y desde el inicio pareciera que a las niñas y a las madres se las pone en el banquillo de los acusados”, indicó.

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El magistrado interviniente resolvió no excluir ciertos testimonios pero definió criterios para su incorporación. Las personas adultas declararon sobre cómo tomaron conocimientos de los hechos juzgados y qué acciones realizaron a partir de ellos. Pero no pudieron reproducir por vías indirectas los relatos de las niñas.

El abogado defensor cuestionó la toma de testimonios de las niñas

En ese sentido, el abogado Alonso remarcó la importancia de las entrevistas realizadas en Cámara Gesell y las normativas que se tomaron durante el proceso para no contaminar el relato de las víctimas.

“Van a ver que no son rumores de adultos. De ninguna manera se fabricaron relatos. Además recordemos que varias niñas dejaron de asistir a clases durante dos meses a raíz de la situación vivida”, agregó Alonso.

docente abuso

En cambio, la estrategia de la defensa quedó expuesta en el alegato de apertura del abogado Emiliano Gallego, quien relató que intentará demostrar que los relatos surgieron en un contexto de alarma social y no desde hechos efectivamente ocurridos.

“Nosotros les vamos a mostrar otro juicio, otra historia. Lo que pasó acá es un día normal de clases que se convirtió en un infierno. Está la descripción de los hechos, vi muchas categorías legales, abusó sexualmente, aprovechándose y tocar con fines sexuales. Son etiquetas, no describen hechos y ustedes no van a poder condenar a un hombre por etiquetas", manifestó Gallego.

El abogado afirmó que los padres de las víctimas actuaron movilizados por el temor que se generó tras conocerse la primera denuncia y cuestionó el trabajo realizado durante la investigación. Gallego remarcó que existió una demora de dos meses entre la denuncia inicial y la toma de testimonios a través de la Cámara Gesell, un período durante el cual se había instalado la hipótesis de abuso.

“Nosotros no dudamos de la sinceridad de las niñas. Dudamos del origen de esos relatos”, agregó el defensor.

aula escuela El docente de plástica está acusado de abusar sexualmente a alumnas de primer y tercer grado de dos escuelas de San Antonio Oeste.

La tensión social escaló a tal punto que incendiaron la vivienda del acusado

La tensión social escaló al punto de registrarse protestas frente a la comisaría local, donde manifestantes exigían información sobre el paradero del docente, que posteriormente fue trasladado a Viedma.

En ese contexto también se produjeron incidentes, con quema de neumáticos, enfrentamientos con la policía y heridos por disparos de postas de goma durante la represión de las manifestaciones. La comunidad de padres fue a exigirle respuestas a las autoridades escolares en la institución y luego fueron a la casa de Leal. No lo encontraron y le prendieron fuego la vivienda.

Ahora, casi dos años después de aquellas jornadas de fuerte impacto social, en agosto de 2024, el tribunal deberá determinar qué ocurrió realmente dentro de las aulas y si las pruebas reunidas alcanzan para condenar o absolver al docente acusado. La particularidad de este caso es que la defensa quería un juicio con jurados y finalmente se comenzó a realizar con un tribunal de jueces técnicos.