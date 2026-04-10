Alerta por ratas en un colegio rionegrino: suspendieron las clases para fumigar

Identificaron indicios de roedores en la cocina de la institución y el equipo directivo activó el protocolo sanitario. Realizarán una fumigación y se retomarán las clases el lunes.

Los técnicos del Consejo Escolar detectaron indicios de roedores en la cocina y depósito del colegio.

Una delicada situación sanitaria fue denunciada por la Escuela 288 de Lago Pellegrini ante la presencia de ratas en el establecimiento educativo. La institución suspendió el turno mañana de este viernes, tras la confirmación de indicios de roedores en la cocina del colegio .

La situación se registró en la Escuela 288 “Prefectura Naval Argentina” ubicada en la zona rural de Lago Pellegrini, Cinco Saltos . La comunidad educativa expresó su preocupación por las condiciones de higiene vinculadas a la presencia de estos animales dentro del establecimiento.

La subsecretaria de Consejos Escolares de Río Negro, Mónica Pouso , confirmó que la situación fue informada oficialmente el miércoles 8 de abril a través de la consejera escolar, quien tomó conocimiento del caso por fuera de la dirección del colegio, es decir, no se informó por los canales institucionales.

Una vez que la subsecretaria accedió a la información, solicitó un informe inmediato a las autoridades de la escuela.

Concejo Educación Cinco Saltos La subsecretaria de Consejos Escolares de Río Negro, Mónica Pouso confirmó la presencia de roedores en la Escuela 288. Google

Según detalló la funcionaria, mediante un acta la directora informó la presencia de heces de roedores en el sector de la cocina y la posible visualización de un ejemplar por parte de los trabajadores. “Nunca se habló de ratas específicamente, sino de roedores, ya que muchas veces no se puede identificar con precisión el tipo”, aclaró.

La inspección detectó grandes cantidades de basura en el edificio escolar

Tras la comunicación formal, el personal técnico asistieron al lugar para constatar la situación. Durante la inspección, detectaron acumulación de residuos, alimentos y materiales en desuso tanto en la cocina como en los depósitos, lo que habría generado un entorno propicio para la aparición de estos animales.

En ese sentido, se ordenó a la institución realizar una limpieza profunda y revisar las prácticas de higiene.

Lago Pellegrini: familias de la Escuela 288 reclaman por la situación edilicia No es la primera vez que la comunidad educativa de la Escuela 288 denuncia malas condiciones de higiene en la Escuela 288. Seny 99.9

Como parte de las medidas sanitarias, el jueves por la tarde comenzó la fumigación del edificio escolar. El procedimiento se desarrolló sin la presencia de estudiantes ni trabajadores, lo que motivó la suspensión preventiva del turno mañana del viernes, mientras que el turno tarde no se vio afectado debido a la modalidad de funcionamiento de la escuela.

Ya se habían colocado trampas para ratas

La funcionaria Pouso explicó que el 4 de abril ya se habían colocado cebos para el control de plagas, en el marco de tareas habituales por tratarse de un establecimiento ubicado en zona rural. “Es un establecimiento en el campo, donde la presencia de animales es más frecuente, por eso los controles deben ser constantes”, indicó Pouso.

Finalmente, desde el organismo señalaron que, una vez concluidas las tareas de saneamiento, fumigación y revisión de posibles accesos, el dictado de clases se restablecerá el lunes sin inconvenientes, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para toda la comunidad educativa.