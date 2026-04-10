Concejales solicitaron frenar la venta de lotes en lago Pellegrini

Los concejales pidieron frenar la venta de lotes en el Pellegrini por presuntas irregularidades, falta de servicios y riesgo para los compradores.

Concejales de Cinco Saltos presentaron una impugnación para que el Municipio frene la comercialización de loteos en el lago Pellegrini.

Un grupo de concejales de Cinco Saltos presentó una impugnación formal para exigir la intervención urgente del Concejo Deliberante y el cese inmediato de la comercialización de lotes en la zona del lago Pellegrini , en los emprendimientos denominados “Altos del Pellegrini” y “Mirador del Lago”. La presentación advierte sobre una serie de presuntas irregularidades administrativas, legales y sanitarias que, según sostienen, podrían perjudicar gravemente a vecinos que actúan de buena fe al momento de adquirir terrenos.

El planteo fue elevado mediante la Nota N° 036/2026, dirigida a la presidenta del Concejo Deliberante, María Paz García , con copia al intendente municipal, Enrique Rossi . La iniciativa lleva la firma de los concejales Mirta Almanza y Federico Salazar , quienes solicitaron una intervención “urgente e indelegable” del cuerpo legislativo local.

Uno de los principales puntos señalados en el documento es el presunto incumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 1345/2019, normativa que regula este tipo de desarrollos urbanos y que, en este caso, había sido aprobada por vía de excepción. Según detallaron los ediles, dicha ordenanza establece condiciones obligatorias que no habrían sido cumplidas por los responsables del loteo.

En particular, remarcaron que el artículo 4° de la normativa prohíbe expresamente la transmisión de dominio a terceros hasta tanto se cuente con la aprobación de la mensura definitiva. Sin embargo, de acuerdo a informes del propio Departamento Ejecutivo, el loteo en cuestión solo cuenta con un visado provisorio, lo que, según los concejales, convierte cualquier operación de preventa en un acto “jurídicamente nulo e ilegal”.

A esto se suma otro elemento clave: la falta de escritura traslativa de dominio a favor del loteador, situación que estaría vinculada a un proceso sucesorio inconcluso. Esta condición impediría avanzar de manera legal en la obtención de la mensura definitiva ante el organismo provincial correspondiente, lo que agrava aún más el escenario.

Loteo lago pellegrini comercialización Por redes sociales, circulan publicaciones con las posibilidades de desarrollo en el lago Pellegrini.

¿Publicidad engañosa del loteo?

Otro de los aspectos que generó preocupación entre los concejales es la presunta existencia de publicidad engañosa vinculada a los servicios ofrecidos en el loteo. Según indicaron, los emprendimientos son promocionados con la disponibilidad de red de agua potable, pese a que informes técnicos oficiales habrían determinado la inexistencia de factibilidad para ese servicio en la zona.

En ese sentido, señalaron que como alternativa se menciona la construcción de un pozo de agua que habría sido declarado apto para consumo humano. No obstante, advirtieron que no existen garantías sobre su rendimiento, capacidad de reposición ni sobre la calidad del recurso. Además, indicaron que no está definido quién asumiría la operación, mantenimiento y distribución del servicio.

Para los concejales, ofrecer un servicio que no está garantizado no solo constituye una maniobra que podría inducir a error a los compradores, sino que también implica un riesgo sanitario concreto. En ese contexto, sostuvieron que la situación podría derivar en responsabilidades para el propio Municipio por una eventual omisión en sus funciones de control.

publicidad loteos lago Los concejales advirtieron sobre "publicidad engañosa" y perjuicios a los compradores.

Riesgo para las finanzas municipales

La presentación también advierte sobre las posibles consecuencias a futuro si se permite avanzar con urbanizaciones sin servicios esenciales asegurados. Según los concejales, esta situación podría derivar en reclamos judiciales por parte de los adquirentes, lo que representaría un pasivo contingente significativo para las arcas municipales.

En el documento se menciona que los potenciales afectados podrían ser “cientos de familias”, lo que incrementa la magnitud del problema y el impacto económico que podría tener sobre el Estado local.

Pedido de medidas urgentes

Ante este escenario, los concejales solicitaron una serie de medidas concretas. En primer lugar, pidieron que se ordene el cese inmediato de toda forma de publicidad, oferta o comercialización de los lotes hasta tanto se acredite la titularidad dominial y se obtenga la aprobación de la mensura definitiva.

Además, reclamaron la emisión de un comunicado oficial que informe a la población sobre la falta de factibilidad de provisión de agua potable por red en la zona. También solicitaron que el Departamento Ejecutivo remita toda la documentación administrativa, técnica y dominial vinculada al loteo para evaluar la legalidad de las operaciones.

Finalmente, los ediles advirtieron que, en caso de no obtener una respuesta en un plazo de 48 horas, darán intervención al Ministerio Público Fiscal. La advertencia apunta a la posible comisión de delitos como incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa, sin descartar otras acciones legales que pudieran corresponder.