Problemas con cucarachas en la ESRN 5: sentada de estudiantes para exigir mejoras edilicias

La medida de fuerza comenzó esta mañana y se extenderá hasta el turno de la tarde. Denuncian problemas edilicios de larga data, pese a los trabajos del Consejo Escolar.

La sentada comenzó en la mañana y se extenderá hasta el turno tarde para visibilizar las condiciones edilicias de la institución educativa.

Una protesta estudiantil comenzó este lunes en la ESRN N°5 de Cipolletti , cuando alumnos de 1° a 5° de ambos turnos iniciaron una sentada para visibilizar el deterioro de las condiciones edilicias de la institución educativa . La medida comenzó esta mañana y se extendió hasta el turno tarde, en un contexto de denuncias por problemas en las instalaciones que llevan tiempo sin resolverse.

Los estudiantes de la escuela secundaria ubicada en el barrio Los Álamos señalaron la presencia de cucarachas , ventanas rotas y múltiples problemas estructurales que afectan el normal dictado de clases. Además, señalaron el peligro que representa estudiar en el establecimiento, ya que puede haber desprendimiento de techos o aberturas rotas que pueden provocar lesiones en el alumnado.

El Consejo Escolar de Cipolletti , dependiente del Ministerio de Educación realizó trabajos de mantenimiento en la institución, pero no detallaron las reparaciones hechas en el establecimiento educativo. Incluso, una publicación reciente en las redes del Consejo Escolar reflejan a un trabajador ejecutando un análisis del agua de la escuela y la confirmación de que el agua es apta para el consumo.

escuelas Los estudiantes señalaron la presencia de cucarachas en la ESRN N°5.

Desde Unter Cipolletti enumeró los problemas edilicios del establecimiento escolar, como filtraciones de agua, baños visiblemente deteriorados y la falta de mantenimiento, ventanas que no cierran, cucarachas en algunas zonas, falta de mobiliario, bicicletero roto y agua turbia en el grifo de laboratorio.

“La medida que hoy llevó adelante el estudiantado del colegio, exigiendo respuestas concretas ante las promesas incumplidas por parte del Ministerio, son una demostración de quién dice la verdad y quién miente acerca del estado de las escuelas públicas" indicó Unter.

sentada escuela 5 Los estudiantes señalaron que son problemas de larga data.

El sindicato docente señaló que hace diez días visibilizaron los problemas edilicios de la institución educativa pero no obtuvieron respuestas por parte del Consejo Escolar. En ese contexto de falta de soluciones y hartazgo general, los estudiantes de todos los años y turnos comenzaron una sentada para visibilizar las condiciones que habitan para estudiar.

“A pesar de la presión ejercida por parte del Consejo Escolar contra directivos y docentes para que no denuncien el estado calamitoso de escuelas y jardines, el ajuste y desidia del gobierno provincial son tan evidentes que ya no pueden ocultarse con campañas publicitarias millonarias y mentirosas”, agregó el sindicato docente.

escuela 5555 Unter enumeró los problemas edilicios que hay en la ESRN N°5.

Por esta razón, los estudiantes comenzaron una medida de fuerza para exigir reparaciones y trabajos de mantenimiento escolar que les permitan asistir a clases de manera más digna. Los estudiantes aseguran que lidian con los mismos problemas estructurales hace años, lo que trae el interrogante de los trabajos realizados por el Consejo Escolar.

“El estado de deterioro de los edificios, así como la consecuente pérdida de días de clases por problemas de infraestructura en muchos establecimientos escolares, es exclusiva responsabilidad de un gobierno provincial que hace muchos años ha dejado de sostener la Educación Pública” concluyó Unter.