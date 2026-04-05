Más de 15 mil alumnos y edificios al límite en Cipolletti: el plan para sostener las escuelas en marcha

Con obras, mantenimiento y medidas de seguridad, buscan garantizar clases en escuelas exigidas al máximo durante todo el año.

Las refacciones se llevan a cabo en distintas instituciones de la ciudad. Foto: Gentileza.

En Cipolletti , más de 15 mil estudiantes asisten a escuelas que funcionan en tres turnos, una realidad que exige un mantenimiento constante y respuestas rápidas.

Frente a este escenario, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro intensificó las tareas para garantizar condiciones adecuadas en los edificios escolares .

Las acciones se desarrollan de manera coordinada con el Consejo Escolar local , que atiende tanto intervenciones preventivas como reparaciones urgentes .

Tras las tareas realizadas en el receso de verano para asegurar el inicio de clases, el mantenimiento continúa durante todo el ciclo lectivo, canalizando los pedidos a través del área correspondiente.

Escuelas bajo intervención

Actualmente, se planifican trabajos específicos junto a las comunidades educativas en establecimientos como las ESRN 89, ESRN 15 y ESRN 17.

En la ESRN 89, detallaron que se avanza con mejoras edilicias y la instalación de cámaras de seguridad en articulación con el centro de estudiantes.

Este esquema también se replica en otras instituciones como el CET 22 y la ESRN 15.

Calefacción, seguridad y prevención

De cara a la temporada invernal, ya comenzó el cronograma de limpieza y encendido de sistemas de calefacción, junto con el control y recambio de equipos.

image

Además, se trabaja en la recarga de matafuegos y en la mejora de la iluminación exterior, especialmente en escuelas con turno nocturno.

Obras que avanzan y otras por terminar

Entre las intervenciones más importantes, se destacan:

La finalización de la obra en la Escuela Primaria 33, que recientemente cumplió 119 años.

El nuevo sistema de gas en la Escuela 262, a la espera de aprobación administrativa.

La etapa final de la Escuela Primaria 199, con refacción integral.

El inicio de trabajos en la Escuela Primaria 50, con la reconstrucción del playón.

Un sistema que no se detiene

Las tareas de mantenimiento y obra pública buscan sostener el funcionamiento diario de las escuelas y acompañar la trayectoria educativa de miles de estudiantes.

En una ciudad donde la demanda no deja de crecer, el desafío es constante: que cada edificio esté en condiciones para que las clases no se detengan.