Escándalo en la ESRN 5: Educación salió a responder por el agua y dio su versión tras la denuncia

Tras la viralización por agua turbia, el Consejo Escolar habló y negó problemas de consumo en la ESRN 5 de Cipolletti.

Desde Unter dieron a conocer la delicada situación que atraviesa el colegio secundario de Cipolletti. Foto: Gentileza.

La situación edilicia de las escuelas volvió al centro de la escena en Cipolletti tras una denuncia que se viralizó rápidamente.

El foco estuvo puesto en la ESRN 5 , donde docentes y la comunidad educativa alertaron por la presencia de agua turbia y una serie de problemas estructurales que, según indicaron, afectan el normal dictado de clases .

El reclamo fue impulsado por la seccional local de Unter , que difundió imágenes y detalles del estado del establecimiento , generando preocupación entre familias y alumnos.

El punto más crítico: el agua

Desde el gremio docente señalaron que el agua que sale de las canillas presenta un aspecto turbio y no sería apta para el consumo.

Además, advirtieron que no hay certezas sobre el origen del problema, y mencionaron posibles causas como falta de limpieza de tanques, cañerías deterioradas o una combinación de ambas.

La versión oficial del Consejo Escolar

Frente al revuelo, el coordinador del Consejo Escolar, Adrián Carrizo, dio la versión oficial a LM Cipolletti.

Según explicó, el organismo tomó conocimiento de la situación el viernes, a partir de versiones que circulaban, pero aseguró que no hubo comunicación formal desde la escuela sobre problemas en el agua.

"Desde el consejo escolar se dispone una comunicación diaria, por la cual todas las escuelas de la ciudad de Cipolletti se comunican ante cualquier inconveniente que se necesite resolver", planteó.

Al llegar al establecimiento, indicaron que la directora manifestó que el agua no presenta inconvenientes para el consumo y que la preocupación surgió a partir de la viralización del caso. "Se acababa de enterar sobre la viralización de la información publicada", aseguró.

Qué pasa realmente con el agua en la ESRN 5

De acuerdo a lo informado por Educación, el único sector donde se detectó turbiedad es en el laboratorio, aunque aclararon que:

No se trata de agua destinada al consumo

Al dejarla correr, se normaliza

Además, remarcaron que los tanques fueron limpiados durante el receso y que no se registran problemas en el suministro para el uso diario ni para la elaboración del refrigerio. "Se labró un acta informando lo sucedido, resaltando la limpieza de los tanques de agua en el receso y la inmediata intervención del consejo escolar ante estas situaciones", remarcó Carrizo.

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Otros reclamos y medidas

Más allá del agua, desde la institución se solicitaron algunos trabajos de mantenimiento, entre ellos la anulación de dos mingitorios en los baños de varones que no se encuentran en uso.

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Ante la situación, se labró un acta y se dio intervención a personal técnico en seguridad e higiene para evaluar cualquier eventual inconveniente.

Un conflicto que sigue abierto

Mientras el gremio docente insiste en las falencias edilicias, desde el Consejo Escolar buscan llevar tranquilidad a las familias.