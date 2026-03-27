Agua turbia, baños clausurados y edificio deteriorado: así estudian en la ESRN 5 de Cipolletti

Alumnos de la ESRN 5 se enfrentan a baños inutilizables, agua turbia y fallas de seguridad. Incluso hay extintores vencidos.

La ESRN 5 de Cipolletti se encuentra en una situación de extrema preocupación por la falta de baños aptos.

La situación edilicia de las escuelas de Cipolletti volvió a quedar en el centro de la escena tras una nueva denuncia pública que se viralizó en las últimas horas. Esta vez, el foco está puesto en la ESRN 5 , donde los docentes y la comunidad educativa alertaron por la presencia de agua turbia y no apta para el consumo, además de una serie de falencias estructurales que, aseguran, afectan el normal desarrollo de las clases.

El reclamo fue impulsado por la seccional local de Unter , que realizó una recorrida por el establecimiento y difundió imágenes y detalles del estado actual del edificio.

Según indicaron desde el sindicato docente, el problema del agua es uno de los puntos críticos, ya que el líquido que sale de las canillas presenta un aspecto turbio y genera preocupación sobre su salubridad.

ESRN 5 CIPOLLETTI (3) El establecimiento educativo fue visitado por el gremio Unter, quien visibilizó las falencias edilicias. Google Maps

Agua en mal estado y sin respuestas claras

Desde el gremio docente señalaron que no hay precisiones sobre el origen del problema. “El agua no se encuentra en condiciones de salubridad para su consumo, sin que quede clara la causa”, expresaron. Entre las posibles razones mencionaron la falta de limpieza de los tanques, el deterioro de las cañerías o una combinación de ambos factores.

La situación adquiere mayor gravedad en un contexto donde el acceso al agua potable es considerado un derecho básico, especialmente en instituciones educativas. En ese sentido, desde Unter cuestionaron que no se garantice un recurso esencial para estudiantes y trabajadores.

“Es paradójico que, en momentos en que el ojo público se posa sobre los debates en torno al agua como elemento vital, el Estado provincial no se cuide de proporcionar agua en condiciones óptimas”, manifestaron.

ESRN 5 CIPOLLETTI (2) Además de los problemas en los baños, se constató extintores vencidos y filtraciones de humedad.

Baños clausurados y problemas estructurales

El diagnóstico presentado por el gremio no se limita al agua. Durante la visita también se constataron otros problemas que reflejan un deterioro generalizado del edificio. Entre ellos, varios baños de estudiantes debieron ser clausurados debido a su estado inadecuado, lo que reduce significativamente las condiciones de higiene dentro de la escuela.

A esto se suman filtraciones que provocaron humedad en paredes y techos, generando daños visibles y persistentes. También se detectaron deficiencias en el mantenimiento de otros espacios, como el bicicletero, además de la presencia de extintores vencidos, lo que implica un riesgo adicional en términos de seguridad.

Según indicaron desde el gremio, estas problemáticas no son nuevas, sino que responden a “una falta sostenida de mantenimiento y a la ausencia de obras de fondo que atiendan las necesidades reales de cada comunidad educativa”.

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Reclamos sin soluciones de fondo

El sindicato docente apuntó directamente a las autoridades provinciales y al Consejo Escolar, al señalar que los reclamos vienen siendo reiterados sin respuestas concretas. En ese marco, exigieron la intervención urgente del coordinador del Consejo Escolar, Adrián Carrizo, y de los responsables políticos del área.

“Los diferentes reclamos presentados por equipos directivos y estudiantes solo encuentran como respuesta promesas de planes de mejoras que tienden a poner parches provisorios, generalmente a destiempo”, denunciaron.

Además, vincularon la situación con un contexto más amplio de ajuste en el sistema educativo, al considerar que el deterioro de los edificios es una de las manifestaciones más visibles del desfinanciamiento.

ESRN 17 CIPO BAÑO En la ESRN 17, Educación se había comprometido a finalizar la adaptación de un baño para un alumno con movilidad reducida, sin embargo la obra no fue finalizada.

La situación se repite en otras escuelas

La problemática no se limita a la ESRN 5. Desde Unter también expusieron el caso de la ESRN 17, donde continúa sin resolverse la falta de un baño adaptado para estudiantes con discapacidad.

Según detallaron, tras semanas de reclamos y advertencias por parte del equipo directivo y el centro de estudiantes, se inició una intervención, pero la obra aún no fue finalizada. Incluso, cuestionaron que se estén reutilizando materiales viejos y en mal estado para su construcción.

“Hay estudiantes que están viendo vulnerado su derecho a la educación por la falta de este baño adaptado”, señalaron desde el gremio, y responsabilizaron nuevamente a las autoridades educativas por la demora.

En ese contexto, advirtieron que el deterioro de los edificios no solo impacta en las condiciones de enseñanza y aprendizaje, sino que también pone en riesgo aspectos básicos como la salud, la higiene y la seguridad de quienes transitan diariamente las escuelas.