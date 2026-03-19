La Unter rechazó el aumento del 5,29% y advierte por un nuevo paro

Unter rechazó la oferta salarial del Gobierno de Río Negro por considerarla "insuficiente" y exige nueva paritaria con una propuesta superadora.

El conflicto salarial docente en Río Negro sumó un nuevo capítulo tras la decisión del gremio Unter de rechazar la propuesta presentada por el Gobierno provincial. La resolución fue adoptada durante el Congreso General Extraordinario, donde se definió que la oferta resulta “ insuficiente ” frente a la pérdida del poder adquisitivo y la compleja situación económica que atraviesa el sector.

Luego de más de 12 horas de debate, la secretaria general, Laura Ortiz , fue contundente al transmitir el posicionamiento del gremio. “ Se definió declarar la propuesta del Gobierno como insuficiente, exigir una urgente convocatoria paritaria y, de no concretarse, convocar a un nuevo congreso para el 31 de marzo para retomar las medidas de fuerza”, sostuvo.

Desde el sindicato remarcaron que la propuesta oficial no logra recomponer el salario real de los docentes ni atender las demandas del conjunto del sector. En ese sentido, cuestionaron que el incremento planteado no contempla el impacto de la inflación acumulada ni la pérdida registrada durante 2025.

“Estamos convencidos de que esta no es la respuesta que la docencia está esperando”, expresó Ortiz, quien además apuntó directamente contra el Ejecutivo provincial: “Le exigimos al Gobierno que nos convoque para mejorar la propuesta atendiendo las demandas que tenemos”.

Uno de los puntos que generó mayor malestar es la postura oficial de no modificar la oferta. Según relató la dirigente, el Gobierno ya había anticipado que no habría cambios en la propuesta presentada. “Sabíamos que el Gobierno pretendía que aceptáramos la misma oferta, que no iba a haber modificación”, señaló.

UNTER La oferta establecía un incremento del 5,29% en los haberes de marzo, actualización bimestral por IPC y un pago único de $250 mil. Archivo

¿Qué propuso el Gobierno?

La propuesta salarial del Ejecutivo contempla un incremento del 5,29% en los haberes de marzo, calculado sobre el salario bruto y aplicado a todos los conceptos. Además, incluye un esquema de actualización automática bimestral en base al promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma y Nación.

En ese marco, la próxima actualización se aplicaría en abril, tomando como referencia la inflación registrada en febrero y marzo de 2026. Otro de los componentes de la oferta es el pago de una suma fija no remunerativa de $250.000 por única vez, destinada a compensar la pérdida salarial de los últimos meses de 2025. Este monto se abonaría en dos cuotas: una el 20 de marzo y la segunda el 20 de abril.

Además, se propuso un incremento en el adicional por Ubicación, que pasaría del 20% al 40% para docentes que trabajan en la Zona Andina y Andina Sur. También se incluye una modificación en el concepto de Movilidad, elevando el tope a 1.800 kilómetros mensuales para docentes y 2.500 kilómetros para supervisores y equipos directivos.

ECP UNTER MOVILIZACION (67) De no concretarse un encuentro hasta el 31 de marzo, los docentes volverán a tomar medidas de fuerza. Estefania Petrella

Reclamos y advertencias de la Unter

Sin embargo, desde Unter consideraron que estas medidas alcanzan solo a sectores específicos y no resuelven el problema estructural del salario docente. “Hubo propuestas vinculadas a ubicación y movilidad que representan a un sector, pero lo que necesitamos es mejorar el salario del conjunto de los docentes”, remarcó Ortiz López.

El gremio también responsabilizó al Gobierno por la escalada del conflicto. En el documento difundido tras el Congreso, señalaron que el Ejecutivo “dilata las respuestas” y no garantiza una negociación seria que permita alcanzar un acuerdo.

En este escenario, el calendario aparece como un factor clave. Si no hay convocatoria a paritaria en los próximos días, el conflicto podría escalar con nuevas medidas de fuerza definidas a partir del 31 de marzo.