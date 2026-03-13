Conflicto salarial: el Gobierno presentó propuesta y Unter analizará la oferta

El Ejecutivo provincial presentó una propuesta de incremento salarial en una nueva mesa paritaria. Unter evaluará la oferta en un Congreso el próximo 18 de marzo.

El gremio docente adelantó que la propuesta será evaluada en un congreso que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de marzo en General Roca.

El Gobierno de Río Negro presentó una nueva propuesta salarial al gremio docente UNTER durante la reunión paritaria que se llevó adelante hoy en la Secretaría de Trabajo provincial. El sindicato adelantó que analizará la oferta y definirá las próximas medidas de fuerza en un congreso convocado para el próximo miércoles 18 de marzo en General Roca.

El encuentro se desarrolló entre representantes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos y la conducción del sindicato docente , en el marco de la mesa de negociación salarial abierta. Allí se detallaron los distintos componentes de la propuesta oficial para los salarios de los trabajadores de la educación.

Según se informó, la oferta contempla un incremento del 5,29% en los haberes de marzo , calculado sobre el sueldo bruto y aplicado sobre todos los conceptos salariales. A esto se suma un mecanismo automático de actualización bimestral , vinculado al promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma y Nación.

De acuerdo con el esquema planteado por el Ejecutivo provincial, la próxima actualización salarial se aplicaría en abril, tomando como referencia el promedio del IPC correspondiente a febrero y marzo de 2026.

ECP UNTER MOVILIZACION (48) La oferta contempla un incremento del 5,29% en los haberes de marzo. Estefania Petrella

Una suma fija de $250.000 por única vez en dos cuotas

La propuesta también incluye una suma fija no remunerativa de 250.000 pesos por única vez, destinada a compensar la pérdida salarial de los últimos meses de 2025. Ese monto se abonará mediante liquidación complementaria en dos cuotas: una el 20 de marzo y la segunda el 20 de abril.

Otro de los puntos incorporados en la negociación es un incremento en el adicional por Ubicación, que pasará del 20% al 40% para los docentes que se desempeñan en establecimientos de la Zona Andina y Andina Sur, medida que comenzaría a aplicarse con los haberes de marzo.

ECP UNTER MOVILIZACION (58) La propuesta también incluye una suma fija no remunerativa de 250.000 pesos por única vez. Estefania Petrella

Actualización del ítem Movilidad

Asimismo, el Gobierno propuso elevar el tope del concepto Movilidad, fijándolo en 1.800 kilómetros mensuales para docentes y en 2.500 kilómetros para supervisores y equipos directivos, también a partir de la liquidación salarial de marzo.

Participaron de la paritaria la Secretaria de Educación, Silvia Arza, los Vocales Gubernamentales, Romina Procoppo y Fabio Sosa; la Secretaria General del Consejo Provincial de Educación, Claudia Tejeda; la Secretaria de Administración, Mónica Temprano; el Subsecretario de Hacienda de la Provincia, Adrián Contreras, y el Secretario de Control y Seguimiento del Gasto, Eduardo Bacci.

ECP UNTER MOVILIZACION (159) La propuesta del Gobierno provincial incluye elevar el tope del concepto Movilidad. Estefania Petrella

Por UNTER estuvieron la Secretaria General, Laura Ortiz; el Secretario Adjunto, Félix Mauricio Ovadilla; la Secretaria Gremial, Gabriela Cecilia Aguilar; la Secretaria de Actas y Administración, Ana María Ana María Inchassendague; la Secretaria de Salud en la Escuela, Mariana Yanina Rucci; el Secretario de Nivel Primario, Eduardo Reyes; el Secretario de Nivel Secundario, Jair Cifuentes; la Secretaria de Prensa, Comunicación y Cultura, Melisa Lilen Verbeke, y el Asesor Legal Diego Jorge Broggini.

El gremio docente adelantó que la propuesta será evaluada en un congreso que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de marzo en General Roca, instancia en la que se definirá la aceptación o el rechazo de la oferta salarial.