Ante la convocatoria a paritarias, Unter suspendió el paro

El Gobierno de Río Negro citó al sindicato docente para debatir en una nueva mesa salarial. Ante la falta de una propuesta superadora, se concretará el paro.

Los trabajadores agrupados en la Unter decidieron suspender el paro previsto para este viernes 13 de marzo, para asistir a la audiencia paritaria.

El sindicato docente Unter resolvió postergar el paro previsto para el viernes 13 de marzo , para participar de la audiencia paritaria convocada por el Gobierno de Río Negro . La decisión se definió durante el plenario de secretarios generales de este miércoles, donde la mayoría de las seccionales optaron por esperar una propuesta salarial antes de avanzar con nuevas medidas de fuerza.

El gremio docente había planificado un paro docente para este viernes 13 de marzo, sin embargo, ante una nueva convocatoria a una mesa salarial por parte del gobierno provincial, el plenario de secretarios generales del sindicato definió asistir a la audiencia paritaria.

“El plenario, por mayoría, acuerda que la mejor estrategia es postergar el paro previsto para el viernes 13 y asistir a la audiencia paritaria, aún cuando el gobierno no cumplió con el pedido surgido del mandato del Congreso, que había fijado como fecha límite el 11/03 para la presentación de una propuesta” explicaron en el comunicado.

Según lo acordado en el plenario, Unter evaluó que la estrategia más conveniente es escuchar la propuesta oficial de aumento salarial. Sin embargo, si el Gobierno provincial no presenta una oferta salarial superadora, la medida de fuerza se llevará adelante en los próximos días con un paro de actividades por tiempo indeterminado.

ECP UNTER MOVILIZACION (48) Estefania Petrella

Ante la presentación de una propuesta viable, el sindicato convocará a un congreso el 18 de marzo

En esa línea, si el Ejecutivo presenta una propuesta debatible y suficiente, Unter convocará a un nuevo congreso el miércoles 18 de marzo para analizar el planteo oficial y definir los próximos pasos a seguir. Además, el gremio estableció que no aceptará cuartos intermedios por fuera de la fecha paritaria fijada para el viernes 13 de marzo.

Revés judicial para Unter en la disputa por cargos docentes del Nivel Inicial

La Justicia laboral de General Roca rechazó una acción de amparo presentada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) contra el Ministerio de Educación provincial, en el marco de una controversia por la reorganización de cargos docentes en el Nivel Inicial.

unter cipolletti La movilización tuvo lugar en la sede de Ipross de General Roca.

La resolución fue dictada por el juez laboral Juan Huenumilla, quien analizó la presentación realizada por el sindicato docente. En su planteo, Unter había solicitado que se ordenara el cese de medidas administrativas adoptadas por el Consejo Provincial de Educación que implicaban la supresión y reorganización de cargos en jardines de infantes. También reclamó la restitución de los cargos que existían antes de las resoluciones cuestionadas.

Según argumentó el gremio, el organismo educativo provincial había tomado decisiones vinculadas a la reorganización del sistema en base a criterios cuantitativos relacionados con la matrícula escolar. Desde la organización sindical consideraron que estas medidas generaban consecuencias negativas tanto para los docentes como para el funcionamiento institucional de los establecimientos educativos.

En su presentación judicial, Unter sostuvo que la aplicación de estas disposiciones provocaba desplazamientos funcionales de docentes, alteraciones en las condiciones laborales y riesgos para la estabilidad de los trabajadores titulares. También planteó que la reorganización afectaba la continuidad pedagógica y la calidad del servicio educativo destinado a niñas y niños del nivel inicial.

ECP UNTER MOVILIZACION (83) El sindicato señaló que ante la presentación de una propuesta salarial viable, se convocará a un nuevo congreso el 18 de marzo. Estefania Petrella

Además, el sindicato manifestó que este tipo de reorganización degradaba la situación jurídica de docentes titulares y vulneraba derechos contemplados en el Estatuto del Docente, particularmente en relación con la estabilidad laboral.

La postura del Ministerio de Educación

Durante el proceso judicial, la Provincia de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y la Fiscalía de Estado, rechazó los argumentos planteados por el gremio. Desde el gobierno provincial se sostuvo que no existía un daño concreto ni una afectación actual de derechos que justificara la presentación de un amparo.

Las autoridades explicaron que las decisiones cuestionadas formaban parte de políticas públicas educativas implementadas dentro de las facultades propias del Consejo Provincial de Educación. Según indicaron, el proceso de reorganización respondió a un análisis territorial de la matrícula escolar que detectó una reducción significativa de estudiantes en distintas zonas de la provincia.

ECP UNTER MOVILIZACION (99) Movilización de Unter en el Puente Carretero junto a ATEN. Estefania Petrella

El Estado también aclaró que no hubo despidos ni pérdida de estabilidad laboral para docentes titulares. De acuerdo con la información presentada ante la Justicia, los docentes afectados por la reorganización continúan percibiendo sus salarios y mantienen el derecho a una nueva asignación dentro del sistema educativo.

Respecto de los docentes interinos o suplentes, el fallo recordó que su estabilidad laboral es limitada por la naturaleza de sus designaciones. En ese sentido, el juez consideró que la finalización de esos cargos no constituye, en sí misma, una vulneración ilegal de derechos.