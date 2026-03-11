Momentos desesperantes: Por qué llegó la ambulancia a un supermercado céntrico

El episodio inesperado que provocó que se activara la emergencia en un conocido supermercado de la zona.

El sonido de las sirenas alertaron a los vecinos del centro de General Roca . Una ambulancia debió dirigirse de urgencia a la sucursal de una famosa cadena de supermercados ubicado sobre calle 25 de Mayo para asistir a un hombre que se había desvanecido en plena compra.

Desde la Comisaría Tercera de la vecina ciudad informaron que el vecino tiene 84 años y fue asistido por otros clientes.

"Venía casi cayéndose y buscó abrazarme para no caer, pero se derrumbó. No podía hablar, balbuceaba pidiendo ayuda", expresó un joven que acompañó al hombre, en declaraciones a la prensa local.

Momentos desesperantes se vivieron en el recinto y en medio de la emergencia, los presentes procedieron a colocarle las piernas en alto para estabilizarlo mientras aguardaban la llegada del personal de salud.

gondola supermercado El hombre realizaba las compras cuando se descompensó.

Minutos después, se hizo presente en el lugar una ambulancia. Desde la Comisaría Tercera indicaron que el hombre recuperó la conciencia pero manifestaba una fuerte dolencia en sus extremidades inferiores. Por precaución fue trasladado de inmediato al nosocomio local.

Una vez más hay que destacar la solidaridad de los vecinos, que mientras realizaban las compras se toparon con la desagradable situación y no dudaron en ayudar al anciano.

Amenaza con navaja en un supermercado

Meses atrás, en este caso en Cipolletti, también hubo revuelo en un supermercado famoso por un grave episodio. Resulta que un hombre estacionó su vehículo y rozó la motocicleta de un repartidor, cuando bajó a pedirle disculpas y ofrecer los datos del seguro del automóvil, el motociclista reaccionó violentamente y lo amenazó con una navaja.

La violenta situación sucedió en la sede de La Anónima ubicada en calle La Esmeralda del barrio Don Bosco. El hecho tuvo lugar cuando Carlos Pérez estacionó su automóvil en una parcela del estacionamiento de la sucursal.

"Sin querer toqué mínimamente una moto de este repartidor. Me bajo a pedir disculpas al dueño de la misma y sorprendentemente saca una navaja para amenazarme ante la vista del policía que está en dicha sucursal” explicó Pérez en su momento.

La Anónima Una imagen de la sede de La Anónima donde se produjo la amenaza.

La feroz reacción del repartidor sorprendió al vecino, ya que se desarrolló ante la vista de todos, incluidos el guardia de seguridad. Inmediatamente después de la amenaza con navaja, el motociclista guardó la navaja en sus pantalones, se colocó el casco e ingresó al establecimiento

Durante la violenta amenaza, al ser una gran cadena de supermercados y ubicado en una zona residencial, había un importante movimiento de personas que fueron testigos del hecho. Sin embargo, ninguna reaccionó ante la amenaza o emitió algún tipo de comentario.

Además, el guardia de seguridad del establecimiento no sólo presenció la amenaza en las instalaciones del local, sino que tampoco revisó al repartidor ni requisó el arma para evitar su ingreso al supermercado.

Atónito por la situación vivida, el vecino se sorprendió ante la reacción del repartidor, la falta de seguridad que aumenta y los desacuerdos que derivan fácilmente en una situación tan brutal como la del repartidor.

“Nadie los controla? Puede andar armado por la calle un trabajador agrediendo así? Los taxistas y el guardia se desentendieron. El repartidor no estaba en sus cabales, se entiende? No es el Cipolletti que queremos” indicó Pérez.

Además, el vecino agredido indicó que no realizó la denuncia por temor a represalias.