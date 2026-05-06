Para el Gobierno, el paro de Unter "no tiene sustento"

El Gobierno de Río Negro aseguró que los docentes tienen el cuarto mejor sueldo del país y destacó que desde 2024 los aumentos le ganan a la inflación.

La Unter cumple el segundo día de un paro que el Gobierno tildó de injustificado.

En el marco de una nueva medida de fuerza por 48 horas que afecta el inicio de semana en toda la provincia, el Gobierno de Río Negro endureció su postura frente a la conducción del gremio Unter . Desde el Ejecutivo provincial aseguran que el reclamo no tiene sustento, destacando que los salarios docentes en Río Negro se posicionan hoy como los cuartos mejores del país .

Mientras en Cipolletti la protesta se trasladó a los puentes carreteros con una fuerte presencia de Gendarmería Nacional , caos vehicular y represión de la protesta, el Ministerio de Educación ratificó que los haberes del sector han crecido por encima de la inflación en los últimos dos años.

Para las autoridades rionegrinas, la decisión de Unter de convocar a un paro en medio de un proceso de diálogo es vista como una postura de confrontación . Según fuentes oficiales, esta medida "perjudica directamente a miles de estudiantes , dejándolos sin clases y sin acceso a la alimentación", además de desorganizar la rutina de las familias rionegrinas .

El Gobierno sostiene que el conflicto responde exclusivamente a una decisión política e ideológica, dado que los salarios se actualizan de forma automática por inflación, garantizando que no exista pérdida del poder adquisitivo.

Datos de Provincia: sueldos le ganan a la inflación

El informe oficial detalla que entre enero de 2024 y abril de 2026, los sueldos docentes en la provincia registraron un aumento promedio del 278%, frente a una inflación acumulada del 213%. Estas cifras confirman una mejora real sostenida en el tiempo para los trabajadores de la educación.

Evolución salarial por cargo (Enero 2024 - Marzo 2026):

Maestro de grado sin antigüedad: Pasó de $347.408 a $1.247.338 (+259%).

Director de escuela (jornada completa): Pasó de $747.334 a $3.243.055 (+333%).

Profesor nivel superior (20 horas): Pasó de $455.794 a $1.601.197 (+251%).

ECP UNTER MAYO (14) Estefania Petrella

Río Negro en el Ranking Nacional

Con estos números, Río Negro se consolida como la cuarta provincia con mejores sueldos docentes de la Argentina, solo superada por Santa Fe, Neuquén y Tierra del Fuego.

Comparativa del salario mínimo docente:

Santa Fe: $1.336.000

Neuquén: $1.274.000

Tierra del Fuego: $1.272.000

Río Negro: $1.240.000

Santa Cruz: $1.210.000

Conflicto en los puentes carreteros y el reclamo gremial

A pesar de estas cifras, la realidad en las calles muestra un clima de alta tensión. La seccional local de Unter se movilizó este martes hacia los puentes que unen Cipolletti con Neuquén. El gremio argumenta que, a pesar de los porcentajes oficiales, el costo de vida en la Patagonia exige un salario inicial de 2 millones de pesos para cubrir la canasta básica regional.

Desde el sindicato denuncian un "recorte atroz" en áreas sensibles y critican la falta de una propuesta que satisfaga las necesidades reales frente al aumento de alquileres y alimentos en la zona.

Este miércoles se cumplirá el segundo día de paro en las escuelas de Río Negro.

El Gobierno Provincial destacó que el esfuerzo financiero no se limita a lo salarial. Se mantiene una fuerte inversión en comedores escolares, transporte y mantenimiento edilicio. Además, ante el recorte de fondos nacionales, la provincia absorbió el ex FONID a través del "Complemento Rionegrino".

Entre las medidas más recientes para mejorar la calidad educativa, el Ministerio de Educación resaltó:

Capacitaciones en inglés para alumnos de 5° y 6° año.

Formación vinculada a la industria del gas y el petróleo .

Incremento en la compensación por movilidad docente .

Titularización de más de 100 cargos supervisivos.

El conflicto docente en Río Negro parece lejos de resolverse. Mientras el Gobierno ratifica un rumbo de previsibilidad y salarios altos, el gremio Unter promete profundizar las medidas de fuerza si no hay una nueva convocatoria a paritarias que acerque las posiciones.