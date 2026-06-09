Impactante choque en la Ruta 151: uno de los conductores fue hospitalizado

Una Toyota Hilux y una Suzuki Grand Vitara protagonizaron un fuerte choque frente a la planta del DPA. El tránsito está colapsado.

El accidente fue protagonizado por Toyota Hilux y una Suzuki Grand Vitara. Foto. Gentileza.

Un impactante accidente de tránsito generó preocupación este martes pasadas las 16 horas en Cipolletti. Una Toyota Hilux y una Suzuki Grand Vitara chocaron en la intersección de la Ruta Nacional 151 y calle Santa Cruz , frente a la planta del DPA , provocando importantes demoras y largas filas de vehículos.

Las imágenes del siniestro muestran la violencia del impacto: uno de los vehículos sufrió severos daños en la parte frontal y quedó atravesado sobre la calzada, mientras que los restos de la colisión quedaron esparcidos en la ruta.

Como consecuencia del choque, el tránsito estuvo seriamente afectado en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

Según pudo saber LM Cipolletti, la fila de vehículos alcanzó la rotonda de Circunvalación y Ruta 151, punto clave para quienes se dirigen hacia el Tercer Puente y la ciudad de Neuquén.

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Automovilistas reportaron importantes demoras y circulación reducida en toda la zona.

Incertidumbre por el estado de los ocupantes

Según informó personal de Tránsito a LM Cipolletti, la Toyota circulaba en sentido norte-sur por Ruta 151 y, al arribar al acceso Santa Cruz, habría realizado una maniobra evasiva, invadiendo el carril contrario e impactando de manera semi frontal contra la Suzuki, que transitaba en sentido sur-norte.

Dieron a conocer que "el conductor de la Suzuki quedó atrapado en el habitáculo, debiendo intervenir personal de Bomberos y SIARME para su rescate. Posteriormente fue trasladado en código amarillo al nosocomio local".

Personal de emergencia y efectivos trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes y ordenar el tránsito. Además, estuvo presente el Gabinete de Criminalística realizando las pericias correspondientes.

accidente en la ruta 151

En ese sentido, detallaron que se contó con el testimonio de un testigo presencial que aportó información sobre la mecánica del hecho.

La Fiscalía de turno, dispuso el inicio de actuaciones preliminares, la notificación de imputación al conductor involucrado y el secuestro preventivo de ambos vehículos hasta determinar el carácter definitivo de las lesiones.