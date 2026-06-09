Exitosa edición de la Expo Ambiental: participaron más de 400 chicos

El lanzamiento de la muestra de sustentabilidad en los recursos naturales tuvo una gran respuesta de los estudiantes. La importancia de la participación de recicladores en el proceso.

Más de 400 estudiantes coparon la primera edición de la Expo Ambiental.

La primera edición de la Expo Ambiental tuvo una gran convocatoria de los estudiantes provenientes de diferentes escuelas con el objetivo de fortalecer su formación en el cuidado del medioambiente , la sustentabilidad de los ecosistemas y fomentar su preservación. La actividad comenzó hoy martes 9 de junio hasta las 17 horas en el Centro Cultural Cipolletti ( CCC ) y contó con la participación de más de 400 estudiantes.

Se trata de una propuesta con entrada libre y gratuita , con la finalidad de que los alumnos de distintos establecimientos educativos de Cipolletti conozcan cómo impactan sus hábitos cotidianos en el entorno natural y qué acciones contribuyen a su preservación.

Mediante actividades interactivas, stands temáticos y juegos, los alumnos pueden aprender sobre la separación de residuos , el impacto del reciclaje, el uso responsable del agua, la protección de la biodiversidad y la producción sustentable de alimentos , con la correspondiente protección de los suelos.

Durante la primera jornada participaron estudiantes de cuarto y quinto grado de diversas escuelas de la localidad. Entre los establecimientos educativos se sumaron los alumnos de la Escuela 199; Escuela 313; Escuela 111; Escuela 262; Escuela 165; Estación Limay; Escuela 199; Fátima y Escuela 242.

niños expo Durante la primera jornada participaron estudiantes de cuarto y quinto grado de diversas escuelas de la localidad.

La iniciativa cuenta con variados stands instalados por recuperadores de residuos, aficionados al reciclaje, empresas y emprendimientos dedicados a recuperar, reutilizar, reciclar o reparar materiales que habitualmente son descartados. La muestra también cuenta con productores de alimentos orgánicos o biodinámico, que comercializan sus productos en Cipolletti y localidades aledañas.

La importancia del reciclaje y recuperación de objetos descartables

La muestra contempla actividades recreativas y educativas destinadas a los más pequeños. En ese sentido, la Dirección General de Cultura propuso un Rincón de Arte para que los más chicos puedan disfrutar de juegos y propuestas lúdicas relacionadas con el cuidado del medioambiente.

La Expo reúne además a organismos municipales, provinciales y nacionales que exponen sus programas y experiencias mediante dinámicas participativas. A través de juegos y actividades interactivas, los visitantes pueden conocer iniciativas relacionadas con la preservación de los ecosistemas, el manejo de residuos y la formación ambiental.

Entre las instituciones participantes se encuentran la Subsecretaría de Pesca Continental, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, el Departamento Provincial de Aguas, Aguas Rionegrinas, la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.

lanszamiento expo El lanzamiento de la Expo Ambiental.

También forman parte de la propuesta el Programa Huertas Comunitarias, la Secretaría de Servicios Públicos, las municipalidades de Contralmirante Cordero y Allen, el CET 9, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Asociación Cooperadora del Hospital Pedro Moguillansky y las Unidades Regionales de Epidemiología y Salud Ambiental.

Una campaña solidaria para preservar el medioambiente cipoleño

En paralelo, se habilitó una campaña solidaria de recepción de materiales reciclables en el espacio verde del Complejo Cultural, ubicado en la esquina de Fernández Oro y 25 de Mayo. Los vecinos pueden acercar papel, cartón y envases de aluminio para su posterior recuperación y comercialización.

E.C.P CCC (3) La Expo Ambiental comenzó hoy martes 9 de junio en el CCC. Estefania Petrella

Desde la organización recordaron que el papel y el cartón deben entregarse limpios y secos, mientras que los envases de aluminio deben encontrarse vacíos y en condiciones adecuadas para su procesamiento. El material recolectado será gestionado por la empresa Soluciones Integrales del Sur.

Los fondos obtenidos a partir de la venta de los residuos recuperados serán destinados a la Cooperadora del Hospital de Cipolletti. La actividad es impulsada por la Subcomisión Río Negro de la Unidad de Gestión de Educación Ambiental, coordinada por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas junto con organismos provinciales y la Municipalidad de Cipolletti.