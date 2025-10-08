Con destacados autores, comenzó una nueva Feria del Libro en la zona: los detalles

El encuentro se desarrollará hasta el 12 de octubre. Contará con 25 stands de librerías y se presentarán más de 20 libros. Días y horarios de las actividades.

La 7° edición de la Feria Municipal del Libro de General Roca quedó inaugurada este martes, tras la apertura oficial encabezada por la intendenta María Emilia Soria. El evento se desarrollará hasta el domingo 12 de octubre en el predio Ferial Municipal . El encuentro literario contará con más de 25 stands , más de 20 presentaciones de libros , 15 talleres y una gran convocatoria de estudiantes, escritores, editores y lectores apasionados por las letras.

Durante las cinco jornadas, el público podrá acceder de manera libre y gratuita a la amplia agenda cultural que incluye charlas, presentaciones de libros, talleres, exposiciones, espectáculos y actividades literarias pensadas para todas las edades. Los horarios de visita son todos los días desde las 11.00 hasta las 23.00 horas en el predio Ferial Municipal ubicado en Cerro Tronador 260.

El evento contará con la presentación de destacadas figuras de la literatura como Cecilia Ce , Darío Sztajnszrajber, Juan Solá , Alejandro Bercovich , Charo López , Miguel Rep , Joaquin Ais , Liliana González , Natalia Mazzei , Adrián Lakerman y la Asociación Conciencia.

La feria ofrecerá espacios gastronómicos con diez carros de comida, de los cuales cuatro están gestionados por alumnos de centros de estudiantes secundarios, emprendedores de las Cocinas Comunitarias y artesanos locales. También se realizarán premiaciones, concursos, torneos de ajedrez y shows musicales.

El encuentro literario servirá de punto de encuentro para las personas vinculadas a las letras y la educación como editores, autores, integrantes de editoriales, trabajadores de gráficas, libreros, expositores y propietarios de librerías. La primera jornada contó con la presencia de autoridades municipales, representantes de las universidades nacionales, institutos de formación docente y funcionarios del Ministerio de Cultura.

La importancia de la lectura para la construcción del conocimiento

Acompañada por la profesora Cecilia Boggio, la intendenta destacó la importancia de la lectura para fortalecer el conocimiento y la palabra como herramienta para construir comunidad, valoró el encuentro como un espacio de integración cultural para General Roca.

“Pensamos esta feria como un cara a cara, como espacio de democratización del conocimiento y punto de encuentro entre autores y lectores, pero además como resistencia cultural y símbolo de defensa de la educación y la cultura” expresó Soria.

Además, reflexionó sobre el rol del Estado en la vida pública y cómo la falta de obras estatales en el corto plazo constituye el deterioro de la calidad de vida de los habitantes, ya que afecta al entramado social y debilita la unión de las personas ante la falta de educación y cultura.

“El mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee dijo Umberto Eco. Nuestro país cuenta con una enorme cantidad de escritores de un nivel extraordinario. Hoy debemos detener la mirada en los lectores, espero que esta feria sea una motivación para leer, para que no se pierda la maravillosa experiencia de lectura”.

La feria contará con 25 stands de librerías, editoriales e instituciones, tiene 15 talleres programados, la presentación de más de 20 libros y tendrá la visita de más de 1.122 estudiantes provenientes de 25 escuelas.

Zona de estacionamiento exclusivo

Por último, se informó que la Feria Municipal del Libro contará con un estacionamiento exclusivo para garantizar una mejor circulación durante el evento. El estacionamiento Cerro Mercedario estará disponible en forma gratuita, se ubica detrás del Casino y el ingreso será por el Paseo Bicentenario sobre calle Vitterbori con la capacidad para 500 personas.

También se garantizarán espacios reservados limitados para personas con movilidad reducida. Y sobre calle Tronador, el estacionamiento estará restringido a la margen sur.

De esta manera, quedó inaugurada la 7° edición de la Feria Municipal del Libro que promete ser un espacio de encuentro para disfrutar de las múltiples actividades culturales, juegos, talleres y espectáculos musicales.