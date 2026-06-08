Quiso robar en una casa del barrio Mercantil pero lo descubrieron y una cámara lo captó: esta es la cara del ladrón

Ocurrió durante la lunes de este lunes. El delincuente intentó violentar las ventanas, pero el ruido despertó a los moradores. Las imágentes que lograron tomar revelan la fisonomía y ropa que vestía el ladrón.

El delincuente ingresó al inmueble del barrio Mercantil y quiso forzar las ventanas. El ruido despertó a los dueños de casa y al verse descubierto el ladrón escapó corriendo. Todo quedó filmado.

Un joven delincuente ingresó a robar a una casa del barrio Mercantil de Cipolletti, donde también se lo conoce como Las Calandrias. No lo logró, porque los dueños de casa lo descubrieron y escapó ráudamente sin llevarse nada. Sin embargo, la maniobra quedó registrada por una cámara de seguridad del inmueble que muestra claramente el rostro y la fisonomía del intruso. Las imágenes ya circulan por las redes sociales con un mensaje que alerta a la población sobre las andanzas del ladrón , que presumen se mueve por la zona.

El incidente se produjo durante la mañana de este lunes , minutos antes de las 5, en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Bolivia y Lago Gutiérrez, frente a la plaza Ángel Maza.

“Escuché ruidos en una ventana y al abrir la cortina vi a un tipo que la estaba forzando. Le grité y salió corriendo” , contó Valentín, quien estaba durmiendo cuando sucedió el hecho.

Intento de robo en Cipolletti Barrio Las Calandrias

Enseguida llamaron a la policía y fue un patrullero. Pero los efectivos solo preguntaron por las características del malviviente y salieron rápidamente en su búsqueda. No saben si lo encontraron como tampoco si anda solo o acompañado de cómplices, porque no volvieron más al lugar. La ausencia les impidió ver los videos captados por una de las cámaras del sistema de seguridad.

Al observarlos posteriormente, los vecinos pudieron reconstruir los movimientos del delincuente. Primero forzó la puerta de rejas por la que se accede al patio delantero, y luego fue tanteando distintas ventanas con el fin de abrirlas. Provó con una y luego con otra. Ese ruido fue que despertó a Valentín.

Se destaca que el dispositivo fílmico tiene un alto nivel de resolución, porque no solo se puede advertir la cara del delincuente, sino también detalles de su ropa: vestía un buzo marca Bross con capucha, un pantalón North Face y zapatillas Adidas. Esos datos podrían ser relevantes para los investigadores para atrapar al hasta el momento desconocido.

Problemas de seguridad

Como en otros sectores de la ciudad, en el barrio Mercantil se han registrado hechos de inseguridad que pusieron en alerta a los vecinos. Cuentan que se han producido múltiples intentos de ingreso a viviendas, aunque también han robado vehículos y hasta cables de electricidad. Ante los temor de ser víctimas de los malvivientes -o volver a hacerlo-, muchos han optado por instalar cámaras y alarmas, entre otras medidas de seguridad para proteger sus propiedades.

Remarcan que últimamente han notado desconocidos que merodean por el barrio, despertando el miedo. Se lo adjudican a las juntadas que se realizan en la plaza Ángel Maza, donde consumen bebidas alcohólicas y drogas. "Es un aguantadero a cielo abierto", enfatiza uno de los testimonios señalados.