Rodrigo Buteler lanza un programa de streaming para dialogar con vecinos: cómo participar

El intendente debutará este jueves en vivo por redes sociales. Promete responder preguntas, escuchar propuestas y hablar de la ciudad sin filtros.

El intendente estrenará un nuevo ciclo de streaming en vivo a través de sus redes sociales.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , estrenará este jueves a las 19 un nuevo ciclo de streaming en vivo a través de sus redes sociales , una propuesta que busca acercar la gestión municipal a los vecinos con un formato más directo, participativo y adaptado a los tiempos digitales.

La transmisión se realizará en simultáneo por Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, plataformas desde las cuales los cipoleños podrán interactuar en tiempo real, hacer consultas y plantear inquietudes sobre distintos temas vinculados a la ciudad.

La iniciativa apunta a generar un espacio de diálogo sin formalidades, donde los vecinos puedan conocer de primera mano las novedades de la gestión, los proyectos en marcha y los desafíos que enfrenta una ciudad en constante crecimiento.

Según explicaron desde el municipio, el objetivo es que las redes sociales se conviertan en una herramienta para fortalecer el vínculo entre la gestión y la comunidad, permitiendo una conversación más cercana y dinámica.

Rodrigo Buteler lanza un programa de streaming para dialogar con vecinos

Preguntas, propuestas y participación en tiempo real

Uno de los principales atractivos del streaming será la posibilidad de que los vecinos participen en vivo. Durante la transmisión podrán realizar preguntas, compartir opiniones y acercar propuestas directamente al intendente.

“Quiero invitarlos a que se sumen este jueves a las 19 horas a nuestras redes sociales. La idea es compartir un rato juntos, charlar sobre la ciudad, contarles en qué estamos trabajando, escuchar sus preguntas y también sus propuestas”, expresó Buteler.

El jefe comunal destacó además que busca construir un espacio basado en el respeto y el intercambio de ideas, aprovechando las herramientas que ofrecen las plataformas digitales.

Un guiño a los más jóvenes

La propuesta también apunta a conectar con las nuevas generaciones, que utilizan las redes sociales como principal canal de información e interacción.

Desde el entorno del intendente señalaron que el formato permitirá llegar a públicos que habitualmente no participan de reuniones o encuentros institucionales, facilitando el acceso a la información pública y promoviendo una mayor participación ciudadana.

Cuándo será el primer streaming

La primera emisión está programada para este jueves a las 19 horas y podrá seguirse a través de las cuentas oficiales de Rodrigo Buteler en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok.

La apuesta es consolidar un nuevo espacio de encuentro entre el intendente y los vecinos, combinando actualidad, participación y una conversación directa sobre el presente y el futuro de Cipolletti.