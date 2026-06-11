Rodrigo Buteler lanzó su streaming en Cipolletti: qué dijo en su primer programa

El intendente debutó este jueves en vivo por redes sociales. Prometió responder preguntas, escuchar propuestas y hablar de la ciudad sin filtros.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , estrenó este jueves desde las 19 un nuevo ciclo de streaming en vivo a través de sus redes sociales , una propuesta para acercarse la gestión municipal a los vecinos con un formato más directo, participativo y adaptado a los tiempos digitales.

La transmisión se realizó en simultáneo por Instagram, Facebook, YouTube y TikTok , plataformas desde las cuales los cipoleños podrán interactuar en tiempo real, hacer consultas y plantear inquietudes sobre distintos temas vinculados a la ciudad.

La iniciativa apunta a generar un espacio de diálogo sin formalidades, donde los vecinos puedan conocer de primera mano las novedades de la gestión, los proyectos en marcha y los desafíos que enfrenta una ciudad en constante crecimiento.

Durante las transmisión, con una estética mundialista, el intendente dialogó con Cipolito, la mascota oficial de la ciudad, y dio a conocer su voz. Además, tuvo un intercambio con el secretario de Deportes, Leandro Domini.

En el programa también regaló sobres de figuritas del Mundial 2026 a los jóvenes que se acercaron a los estudios de FM Master, donde se llevó a cabo el evento. Durante el transcurso del streaming, decenas de vecinos se reunieron para escuchar al jefe comunal de la ciudad desde una faceta inusual.

Preguntas, propuestas y participación en tiempo real

Uno de los principales atractivos del streaming era la posibilidad de que los vecinos participen en vivo. Durante la transmisión podrán realizar preguntas, compartir opiniones y acercar propuestas directamente al intendente.

Durante la transmisión, Buteler respondió distintas consultas de los vecinos que participaron del chat en vivo. Entre las primeras preguntas, se refirió al plan de asfalto y el recambio de luminaria LED en los barrios. Además, adelantó que piensa llevar a cabo un plan de campaña de seguridad vial ante los reclamos de los vecinos.

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El jefe comunal destacó que buscaba construir un espacio basado en el respeto y el intercambio de ideas, aprovechando las herramientas que ofrecen las plataformas digitales.

Antes de finalizar, adelantó que este fue el primer programa y prometió que tendrá nuevas transmisiones, aunque no dio detalles sobre la programación. Confirmó que en los próximos días informará cuándo y en qué horario será su próximo programa.