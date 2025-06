Simulacro de juicio por jurados: estudiantes de Cipolletti debatieron sobre consentimiento

El caso planteado fue el de un presunto abuso sexual entre adolescentes, ocurrido tras una reunión escolar en una vivienda particular. La joven denunciante relató que no dio consentimiento, que intentó rechazar los avances de su compañero, que se paralizó durante el hecho y que expresó dolor mientras lloraba. La defensa, en cambio, sostuvo que no existió una negativa explícita y que había señales previas de interés afectivo. El jurado, compuesto también por estudiantes, debió deliberar sobre los hechos y las pruebas presentadas, incluyendo testimonios, peritajes psicológicos y evidencia genética.