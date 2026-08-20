El confuso hecho que generó dramatismo y puso en alerta a una ciudad del Alto Valle: ¿qué pasó?

Sacudió la monotonía de la jornada cuando nadie lo esperaba. Tensión, incertidumbre y las teorías de los curiosos. ¿Se cumplió alguna?

Hubo alerta entre vecinos de Fernández Oro por un hecho confuso en un comercio.

Pasadas las 19 del miércoles, la calma habitual de Fernández Oro se vio sacudida abruptamente por un confuso suceso que puso en alerta a los vecinos y las autoridades.

De hecho, hubo gritos de desesperación sobre la calle Roca , corridas y sirenas por una rápida reacción de los Bomberos Voluntarios , siempre tan predispuestos para actuar cuando una emergencia los convoque.

En medio de la cuirosidad de los vecinos y un creciente clima de tensión , dos unidades de esa institución partieron del cuartel a toda velocidad.

Las conjeturas de los lugareños, en esos instantes de incertidumbre y nerviosismo, fueron varias: "que seguro hay un gran incendio", "que hubo un accidente", "que algo grave pasó"... Pero ninguna de esas premoniciones se cumpliría.

La explicación oficial

Finalmente, al rato la calma regresó a la vecina ciudad y calificadas fuentes se encargaron de revelar a LM Cipolletti las verdaderas razones de la falsa alarma.

"Principio de incendio en un Rapipago de calle Roca, en cercanías a Pueyrredón. No se alcanzó a prender", señaló una de los miembros de Bomberos a este medio.

"Era un transformador de afuera que causó el desperfecto, al llegar al lugar nos percatamos de que el siniestro no era tan importante como parecía", aclaró.

Si bien no quiso responsabilizar a nadie por el aviso que motivó semejante despliegue en vano, aceptó que "quizá no fue la información más precisa de los vecinos y propietarios, pero uno los entiende porque no es fácil resolver en un momento así. Como siempre decimos, más vale prevenir que curar".

Se viene el nuevo cuartel de Bomberos

La Municipalidad de Fernández Oro y la Asociación de Bomberos Voluntarios avanzaron en la búsqueda del lugar donde podría construirse el futuro cuartel de la ciudad.

Para definir la mejor alternativa, ambas instituciones solicitaron a la Universidad de Flores (UFLO) un estudio técnico que contempló seis terrenos y evaluó diferentes variables.

Entre ellas se analizaron la posibilidad de adquirir cada predio, la superficie disponible, las condiciones para construir, la compatibilidad con el entorno, los tiempos de llegada de los voluntarios y la capacidad de respuesta ante una emergencia.

El resultado fue contundente: el Terreno 1 quedó seleccionado como la mejor alternativa.

Dónde estaría el nuevo cuartel

El predio elegido se encuentra en el sector delimitado por las calles Las Grutas, General Roca, Cerros Azules e Islas Malvinas.

Uno de sus principales puntos a favor es que ya está en posesión de la Municipalidad de Fernández Oro, lo que representa una ventaja para avanzar con el proyecto.

El terreno tiene una superficie aproximada de 1.714 metros cuadrados y permitiría proyectar hasta 1.120 metros cuadrados cubiertos en una sola planta.