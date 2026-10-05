Plan histórico: así se transformará el tratamiento de residuos en la región

El gobernador Alberto Weretilneck firmó un acuerdo con la Agencia Francesa de Desarrollo que busca transformar de manera integral la gestión de residuos en el Alto Valle.

El gobernador Alberto Weretilneck firmó un acuerdo clave para el manejo de residuos en el Alto Valle.

Con un financiamiento por 35 millones de euros , el plan Girsu permitirá pasar de un esquema fragmentado a un sistema regional de gestión de residuos que abarcará a Cipolletti , Allen , Fernández Oro , Cinco Saltos , Campo Grande y Contralmirante Cordero , beneficiando a una población de más de 200.000 personas .

El proyecto es el resultado de un proceso iniciado en 2024 , el cual incluyó reformulaciones técnicas, trabajo articulado con las intendencias locales y misiones de intercambio con Francia sobre economía circular y gestión regional. Tras concretarse la firma, la provincia avanzará en la ejecución de las obras y la incorporación de equipamiento en los municipios involucrados.

El acuerdo contempla la creación de un único sistema regional donde las seis localidades compartirán infraestructura, herramientas y capacidad de gestión para abordar la problemática de forma conjunta.

Para organizar la logística y optimizar el traslado de los desechos, la iniciativa proyecta la construcción de tres estaciones de transferencia, además de tres plantas de clasificación y pretratamiento que permitirán separar los residuos antes de su disposición.

Se completó una etapa fundamental en el registro de Recuperadores Urbanos para el proyecto GIRSU en el Alto Valle. Estefania Petrella

El esquema incorpora también un sitio unificado de estabilización y disposición final. Esta instalación estará acondicionada para garantizar el destino de los materiales bajo estándares de control ambiental y de seguridad sanitaria.

Cierre de basurales y foco en la inclusión social

Uno de los ejes ambientales más relevantes del proyecto contempla el cierre y reconversión de 6 basurales a cielo abierto. Los predios actuales serán intervenidos de forma progresiva para reducir el impacto contaminante en la región.

El programa impulsará activamente la separación en origen y promoverá la recuperación de insumos reciclables con la incorporación de nuevo equipamiento para las etapas de recolección y clasificación.

En el aspecto social, se prevé la inclusión laboral de los recuperadores informales a través de instancias de capacitación e insumos operativos, garantizando su integración formal al nuevo circuito de reciclaje.

Infraestructura regional y coordinación provincial

El proyecto contempla además la construcción de un Complejo Socio Ambiental, configurado como un espacio multidisciplinario para la capacitación, la investigación y la sensibilización comunitaria en materia ecológica.

La ejecución del programa estará a cargo de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro mediante la creación de una Unidad de Gestión del Proyecto, encargada de coordinar los avances de las etapas operativas junto a los municipios del Alto Valle.