Un paraíso de Río Negro quedó entre los 50 destinos imperdibles del mundo para 2027

La prestigiosa guía internacional incluyó a un rincón de la Patagonia argentina en su exclusiva selección para 2027, junto a lugares de Italia, China, Australia y otros países.

Bariloche se encuentra entre los 50 destinos imperdibles para viajar en 2027 según una guía internacional.

Un destino de Río Negro volvió a quedar en la vidriera internacional y se ubicó entre los lugares recomendados para conocer durante 2027. La selección fue realizada por Lonely Planet e incluye apenas 50 sitios de diferentes puntos del planeta.

El lugar elegido es San Carlos de Bariloche junto con la Región de los Lagos , que aparece en la prestigiosa selección internacional junto con otro representante argentino: Buenos Aires . La distinción vuelve a posicionar a la Patagonia entre los grandes atractivos turísticos mundiales.

Lonely Planet es una de las editoriales especializadas en viajes más reconocidas a nivel internacional y cada año publica una selección con destinos que, según sus especialistas, merecen estar en el radar de los viajeros durante la próxima temporada.

En esta oportunidad, la nómina incluye lugares tan diversos como el Véneto, en Italia; el Red Centre, en Australia; Chengdú, en China; Fulidhoo, en Maldivas; Gujarat, en India; y Santo Tomé y Príncipe, en África.

Por qué Bariloche quedó entre los mejores destinos del mundo

La recomendación sobre el destino rionegrino estuvo a cargo de Christine Gilbert, quien destacó especialmente la posibilidad de combinar descanso, naturaleza y actividades al aire libre en uno de los principales centros turísticos de la Patagonia argentina.

“San Carlos de Bariloche es el lugar ideal para bajar el ritmo y renovar energías, ya sea haciendo senderismo hasta una laguna alpina, practicando Stand Up Paddle en el lago Gutiérrez o aventurándose en alguna de las nuevas rutas de escalada en roca”, señaló.

La especialista también propuso utilizar a la ciudad como punto de partida para recorrer otros atractivos cercanos y descubrir la denominada Región de los Lagos, uno de los corredores turísticos más reconocidos del sur argentino.

“Establece aquí tu base -en la puerta de entrada a la Patagonia- para explorar la región de los lagos de Argentina, un territorio lleno de lagos, montañas y misterio... ¿y mencionamos ya el chocolate artesanal?”, agregó Gilbert.

La incorporación a la lista fue celebrada desde el sector turístico local. Eric Guzmán, secretario de Turismo y presidente del EMPROTUR, destacó la importancia que tiene la recomendación por la trayectoria y llegada internacional de la publicación.

“Que una publicación de la trayectoria y el alcance de Lonely Planet coloque a Bariloche entre los principales destinos para visitar en 2027 es un reconocimiento muy importante”, sostuvo Guzmán al referirse a la selección.

Además, remarcó que la distinción representa una oportunidad para continuar difundiendo los diferentes productos turísticos disponibles. “Nos permite seguir mostrando la diversidad que tiene nuestra ciudad y, especialmente, todo lo que Bariloche puede ofrecer durante las cuatro estaciones del año”, expresó.

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Naturaleza, gastronomía y actividades durante todo el año

La publicación pone el acento en algunos de los principales atributos que explican la consolidación internacional del destino: lagos, montañas, senderismo, deportes, gastronomía y la posibilidad de encontrar propuestas durante las distintas estaciones.

A esa oferta se suma un calendario de acontecimientos culturales, deportivos y gastronómicos que busca mantener el movimiento turístico fuera de los períodos tradicionalmente considerados de temporada alta, tanto durante el verano como en los meses de invierno.

Uno de esos encuentros será Bariloche a la Carta (BALC), que se desarrollará del 5 al 12 de octubre. Restaurantes, hoteles, cervecerías artesanales, casas de té, chocolaterías y productores agroalimentarios participarán de una nueva edición del evento.

La gastronomía aparece justamente entre los elementos mencionados por Lonely Planet. El chocolate artesanal, convertido desde hace décadas en uno de los símbolos turísticos de la ciudad, comparte protagonismo con los paisajes cordilleranos y las propuestas vinculadas con la naturaleza.

Argentina consiguió dos lugares en la selección

Bariloche y la Región de los Lagos no son los únicos representantes nacionales entre los 50 destinos seleccionados para 2027. Lonely Planet también incorporó a Buenos Aires, en este caso con una recomendación especialmente vinculada con el tango.

La reseña de la capital argentina, realizada por Isabel Albiston, invita a los visitantes a conocer las milongas y experimentar el baile más allá de los tradicionales espectáculos preparados especialmente para turistas.

“La frenética capital argentina es una ciudad vibrante y apasionada donde, cada día, parejas y desconocidos se unen en un abrazo sensual para bailar tango”, describió la autora al explicar uno de los principales motivos de la elección.

La presencia argentina adquiere además una dimensión regional. Entre los destinos sudamericanos incluidos en la selección aparecen Bariloche y la Región de los Lagos, Buenos Aires y las Islas Galápagos, pertenecientes a Ecuador.