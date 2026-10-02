Golpe millonario derivó en siete allanamientos en el Alto Valle y en Chubut: qué secuestró la policía

Los investigadores analizan un circuito de lavado de dinero y el uso de autos robados. Este viernes se registraron importantes avances.

La causa puede tener un punto de inflexión a partir de los allanamientos de este viernes.

La investigación por el audaz robo de aproximadamente 200.000 dólares a una consignataria de hacienda en General Conesa tuvo un avance clave con el despliegue de siete allanamientos simultáneos en distintas localidades del Alto Valle y en la provincia del Chubut .

El megaoperativo, que comenzó desde las 8 de la mañana de este viernes, estuvo encabezado por la Brigada de Investigaciones de Villa Regina e incluyó irrupciones en el barrio Malvinas y la zona de El Chiripá en Regina, la zona rural de Cuatro Esquinas en Chichinales, un sector de chacras en Ingeniero Huergo, una vivienda sobre la Ruta Nacional 22 en General Enrique Godoy, y un procedimiento en la ciudad de Trelew.

Como resultado de las diligencias se logró el secuestro de una camioneta Toyota color champagne, teléfonos celulares y billetes en dólares , elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

El millonario hecho se registró entre la noche del lunes 21 y la madrugada del martes 22 de septiembre en el local de la consignataria de hacienda situado en la intersección de Sarmiento y Belgrano, en General Conesa.

Los delincuentes ingresaron a través de un boquete realizado en el techo de las instalaciones. Una vez dentro, buscaron la caja fuerte del establecimiento, la forzaron y se llevaron el botín equivalente a unos 200.000 dólares en efectivo.

Para la huida, los delincuentes utilizaron un Toyota Yaris y emprendieron viaje en sentido a San Antonio Oeste. Sin embargo, abandonaron el vehículo a la vera de la Ruta Nacional 251 antes de arribar a dicha localidad. Aunque inicialmente fue secuestrado por el Cuerpo de Seguridad Vial por abandono, los testimonios de los vecinos de Conesa permitieron conectar el auto con el robo.

Al verificar el dominio del Toyota Yaris en el sistema, los efectivos confirmaron que el coche tenía pedido de secuestro activo por robo en Trelew, una pista fundamental que terminó uniendo las sospechas entre la provincia de Río Negro y el territorio chubutense.

Investigación por lavado y sospechosos imputados

La causa está bajo la instrucción del fiscal Guillermo Ortiz, de la Primera Circunscripción Judicial con sede en Viedma. Tras el análisis de las cámaras de seguridad del área afectada y las tareas de inteligencia, las pesquisas se orientan hacia una organización criminal con ramificaciones en Villa Regina, el Valle Medio y Trelew.

Hasta el momento, la causa cuenta con personas imputadas de entre 25 y 35 años, aunque no se concretaron detenciones durante las últimas medidas. La hipótesis principal apunta no solo a la autoría del atraco, sino a una posible red de intercambio de vehículos robados y maniobras de lavado de dinero para reinsertar las divisas sustraídas en el circuito informal.